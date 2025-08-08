Abren inscripciones para Club de Menores DIF

- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunció la apertura del periodo de inscripciones al Club de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa enfocada en brindar atención integral, formación y actividades recreativas, a menores de entre 6 y 17 años de edad.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, señaló que este espacio ha sido diseñado para que las infancias y juventudes gomezpalatinas puedan convivir, aprender y desarrollar sus habilidades en un entorno seguro, educativo y lúdico.

A través de actividades como deportes, computación, manualidades, ajedrez y formación en valores, el Club busca fortalecer el desarrollo integral de sus participantes, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la sana convivencia.

Las actividades se realizan de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones ubicadas en avenida Central, sin número, entre las calles Guerrero y Michoacán, en la colonia Valle Chapala.

Este espacio brinda atención a familias que buscan alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijas e hijos.

El proceso de inscripción, es necesario presentar la siguiente documentación del menor: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, número de seguridad social, comprobante de estudios, así como una copia de la identificación oficial (INE) del padre, madre o tutor. El registro se realiza de manera presencial en las instalaciones del Club.

Calderón Carrete enfatizó que todas las actividades se ofrecen de manera gratuita, gracias al respaldo de la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, quien impulsa esta acción como parte de su compromiso con el bienestar y sano desarrollo de la niñez y adolescencia del municipio.