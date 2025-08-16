Abre FGE carpeta de investigación por probable muerte por intoxicación

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación luego de la muerte de un hombre por probable intoxicación, tras consumir alimentos en su propio centro de trabajo, resultando más empleados del lugar con afectaciones en su salud.

Se trata de Carlos Fernando de 59 años de edad, quien ingresó al área de urgencias de la Clínica 1 del IMSS la madrugada del viernes, ya que presentaba dificultad para respirar.

Sin embargo, minutos más tarde, el hombre sufrió un paro cardíaco por lo que de inmediato lo trasladaron al área de shock trauma, donde además de practicarle maniobras de reanimación, fue entubado.

Posteriormente, durante todo el día presentó complicaciones renales y respiratorias, registrando una baja de presión arterial, para finalmente sufrir un segundo paro cardíaco.

Nuevamente se le practicaron maniobra de reanimación, sin embargo en esta ocasión todo esfuerzo fue en vano, pues tuvieron que pasar cerca de 30 minutos para que finalmente se confirmara su fallecimiento este sábado.

Una vez que personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE se entrevistó con Alfredo, hermano del hoy occiso, éste comentó que el día anterior a su traslado al nosocomio, consumieron alimentos en su lugar de trabajo, mismo que les produjo malestar, al igual que a otros compañeros de trabajo.

Según trascendió, varios compañeros del hoy occiso continúan hospitalizados y de los cuales se ignora hasta el momento su estado de salud.

Tras los hechos, la FGE mantiene una carpeta de investigación abierta, por lo que una vez que se le practique la necropsia de ley y se conozcan las causas exactas del deceso, se tendrá con exactitud la línea de investigación a seguir.