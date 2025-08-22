¡Abra puertas y ventanas! Llegarán brigadas de fumigación a estos municipios laguneros

Como parte de la prevención del mosquito transmisor del dengue, del 25 al 29 de agosto se realizarán brigadas de fumigación y de control larvario en distintos municipios de la región Lagunera por parte de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila.

En Torreón, la brigada de fumigación llegará el próximo lunes 25 de agosto a la colonia Sol de Oriente mientras que el martes 26 a Joyas del Oriente. El miércoles 27 se trasladarán al ejido La Palma y el viernes 29 al ejido San Agustín.

En lo que respecta a la brigada de control larvario, del 25 al 29 de agosto se visitará la colonia La Amistad.

En San Pedro de las Colonias, el personal de salud llevará la brigada de fumigación el lunes 25 a la zona Centro; el martes 26 el Centro y Valparaíso; el miércoles 27 nuevamente Valparaíso y el jueves 28 y viernes 29 Las Américas. La brigada de control larvario, estará el día 25 en el Centro; el 26 y 27 en Valparaíso y el 28 y 29 en Las Américas.

En Matamoros, el jueves 28 de agosto se realizarán labores de fumigación en el ejidal Sector III. En Francisco I. Madero, las brigadas de fumigación estarán el lunes 25 y martes 26 en Las Vegas; el miércoles 27 y jueves 28 en la zona Centro y el viernes 29 en Las Brisas y Madero. Las brigadas de control larvario llegarán a este municipio el 25 y 26 a Las Vegas, el 27 y 28 al Centro y el 29 a Las Brisas.

La Secretaría de Salud estatal destaca la importancia de que cuando el personal de salud se acerque a sus hogares a fumigar, la ciudadanía abra puertas y ventanas.

Por otro lado, es importante mencionar que el control larvario se entiende como todas aquellas actividades realizadas por métodos físicos, químicos y biológicos, en viviendas, sitios públicos y privados, dirigidas a identificar, controlar y/o eliminar cualquier depósito en donde se desarrollen o puedan desarrollarse larvas de cualquier tipo de mosquito.

En este mes de agosto, otros municipios que también fueron programados son Zaragoza, Ocampo, Acuña, Saltillo, Sabinas, Piedras Negras y Monclova. Si usted quiere conocer las fechas, puede consultar la página oficial de Facebook: Secretaría de Salud Coahuila.

De enero al 8 de agosto, las autoridades estatales reportaron de manera oficial 18 casos confirmados de dengue en toda la entidad, lo que representa una disminución del 96.1 por ciento respecto al mismo periodo pero de 2024, que registró 459 infecciones.

En este año, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 0.6 y del total de casos, 11 se clasificaron como Dengue con Signos de Alarma (DCSA), 5 como Dengue No Grave (DNG) y 2 como Dengue Grave (DG). Los 18 casos se distribuyen de la siguiente forma: 7 en Monclova, 3 en Torreón, 2 en Piedras Negras y un caso en Acuña, Múzquiz, Allende, Sabinas, Saltillo y Frontera.

El dengue se transmite por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti y puede ser mortal. Además de las fumigaciones que realiza el sector salud, es importante que la población en casa, lave floreros, piletas y tambos; tape depósitos, tinacos y cisternas; voltee recipientes que no se puedan tapar; y tire cacharros, llantas y botellas. De igual forma, se debe cortar el césped y quitar la maleza; estas acciones son fundamentales para evitar criaderos de mosquitos.

La Secretaría de Salud dice que el dengue es cosa seria por lo que si usted presenta fiebre alta y escalofríos, náuseas, vómito o pérdida de apetito, dolor muscular y articular, dolor detrás de los ojos y molestia a la luz, dolor de cabeza y agitación y puntos rojos en la piel, debe acudir de inmediato a recibir atención médica.