Abogados piden intervención de autoridades para atender problemática en Palacio de Justicia en Gómez Palacio

Al cumplirse una semana del cierre del Palacio de Justicia por un la colectiva Las Víboras del Desierto de La Laguna en apoyo a Fabiola, madre del menor que fuera agredida sexualmente y que cuyo presunto violador obtuviera su libertad, un grupo de abogados litigantes manifestaron su inconformidad al verse afectados con el paro de actividades, por lo que lanzan un llamado a las autoridades del Poder Judicial del Estado así como a las corporaciones de seguridad para que “pongan orden” en el sitio.

Cristina Ávila, Jesús Valdez, Karim Castruita, entre otros, manifestaron su malestar ante la problemática que dicen, “pareciera no tener para cuánto terminar”.

“Ya estamos bastante inconformes y molestos, buscamos hacer un llamado a las autoridades porque esto ya no no puede estar sucediendo, tengo entendido que esto inició como una protesta pacífica donde se les autorizó, incluso pues que estuvieran ahí prendiendo fuego, pero a las afueras del edificio el problema es que esta situación ya ha ido escalando de nivel y ya desde ayer (lunes) ya han estado comenzando agredir a los compañeros, incluso a mí me agredieron”, dijo Cristina Ávila.