Abogados laguneros detectan inconsistencias para participar en la elección de jueces y magistrados

Abogados de por lo menos ocho colegios de la región Laguna de Coahuila y de Durango, señalaron una serie de inconsistencias en las convocatorias que se lanzaron en ambos estados para contender a la Elección de Jueces y Magistrados, que reduce las posibilidades de los laguneros de ocupar uno de estos cargos.

Alejandro Moreno Valadez, presidente de la Asociación Regional de Abogados de La Laguna, quien encabezó una de las reuniones de integrantes de los colegios de abogados, detalló que una de las inconsistencias que detectaron, sobre todo por el lado de La Laguna de Durango, es que dentro de los integrantes de los comités de selección y evaluación de cada uno de los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no hay personas de la región Laguna, lo que consideran como una clara desventaja.

“Esto bueno crea desventajas para los abogados de la región porque al momento de evaluar, no van a tener las herramientas necesarias para poder hacerlo de una manera correcta, porque la evaluación consiste en el mérito académico, que en ese yo creo que no hay ningún problema para evaluar a una persona porque pues están los títulos, los cursos, posgrados, pero en mérito laboral ahí las personas del Comité Evaluador no tienen conocimiento de cada uno de los abogados de La Laguna en su experiencia profesional”, detalló Moreno Valadez.