Abogados denuncian fallas en elevadores y otras deficiencias en el Palacio de Justicia de Torreón

Denuncian deficiencias en las instalaciones del Palacio de Justicia en el municipio de Torreón, el problema mayor se registra en los elevadores, ya que constantemente se descomponen, incluso llevan casi un mes sin funcionar, lo que impide el desplazamiento de las personas con discapacidad o limitación motriz y tienen que cargarlas entre varias personas para subir o bajar las escaleras.

El presidente de Colegio de Abogados en Torreón, Gerardo Hasam Ordaz dijo que, en el caso del elevador el desperfecto es “histórico” ya que lo reparan y solo funciona unos días, pero en esta última ocasión son más de tres semanas las que lleva descompuesto y ante las constantes denuncias que han hecho tanto litigantes como ciudadanos que acuden a los juzgados, se habló con la administradora, Cecilia de la Rosa y con el magistrado en la Sala Regional en Torreón del Poder Judicial del Estado, Ulises Hernández Torres, quienes se comprometieron a solventar en máximo dos semanas la deficiencia, sin que hasta el momento haya ocurrido.

“Ya se había tenido una plática con el magistrado Ulises, así mismo con la administradora del Palacio de Justicia, con la contadora Cecilia, porque como soy el presidente de abogados y andamos en la lucha, porque las quejas de los abogados han sido las mismas de siempre y yo actúe como portavoz de todos y habíamos quedado con algunos acuerdos, entonces está última vez que hable con ellos me piden dos semanas para que quedaran listos los elevadores y ya pasaron prácticamente más de tres semanas y se siguen presentando estas situaciones y las personas con alguna discapacidad o con alguna limitación motriz son los que están pagando las consecuencias”.

El presidente del Colegio de Abogados, reiteró que el problema de los elevadores lleva años, por lo que se atenta contra la dignidad humana de las personas con discapacidad, por la forma en la que tienen que subir o bajar del edificio, pero como portavoz, empezaron a denunciar las deficiencias hace dos meses, pues insistió en que son constantes las quejas, algunas de ellas con videos o fotos que compartidas en redes sociales sobre las situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad, al acudir a alguna diligencia a los juzgados, incluso se hizo una especie de comunicado en la página oficial de Facebook en el organismo lo cual no fue bien visto por las autoridades judiciales, ya que se les acusó de que la denuncia tenía tintes políticos.

Otra situación que han denunciado es que cierran los sanitarios, los cuales están en malas condiciones y, por lo tanto, las personas no pueden utilizarlos, también el que continuamente no se cuente ni con hojas de máquina y cuando se terminan ahí mismo, en los Juzgados se las venden, además de que se incrementó el costo de las copias y ahora tienen que pagar 2.50 pesos por cada una. En el Centro de Evaluación Psicosocial no se tenía puerta, solo una cortina, pero dijo que eso si se corrigió en cuanto se hizo el señalamiento.

“En su momento se hizo un comunicado en la página del Colegio de Abogados y que precisamente se viralizo y llegó a iodos del magistrado presidente y de volada me mandaron a hablar y me dijo que que estaba pasando y pues le dijimos que solo quería que se corrija, que no estábamos señalando por otra cosa, que no es politiquería. Yo en lo personal no tengo ningún interés con ninguna fracción política por eso no tengo problema en estar moviendo en este tipo de temas, porque no tengo ningún compromiso”.