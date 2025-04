Abogados aseguran legalidad en proceso de desalojo de ejido Nuevo Mieleras

Los representantes legales del propietario acreditado de los terrenos desalojados la mañana de este lunes en el ejido Nuevo Mieleras, aseguran que el proceso se ha ejecutado conforme a derecho y que la propiedad no es de naturaleza ejidal, sino privada.

En entrevista con medios de comunicación, los abogados Angelo Gran Martínez Aldazár y Bernardo del Río, representantes de quien dicen es el legítimo dueño, y del que no se proporcionó la identidad por el derecho a la privacidad de la identidad, según los abogados.

El conflicto legal, aseguran, se originó a raíz del actuar de un notario público de Matamoros, Coahuila. Quienes los abogados identificaron como Erick Rodríguez Huitrón, el cual habría extendido actas de cesión de derechos sin sustento jurídico, lo que llevó a que varias personas ocuparan el terreno bajo la falsa creencia de que tenían derechos legítimos sobre el mismo.

Los abogados explicaron que el predio en cuestión cuenta con una superficie de 99 hectáreas, de las cuales entre siete y ocho estaban invadidas por civiles, particularmente en una franja al inicio del ejido donde se habían levantado algunas construcciones de descanso. Dicho terreno pertenece al municipio de Torreón, no a Matamoros, según los estudios periciales aportados al juicio.

Pese a la ejecución del desalojo, los representantes legales informaron que se respetarán todas las garantías de las personas afectadas, permitiéndoles recuperar sus pertenencias bajo el procedimiento establecido por la ley.

“El despacho dejó instrucciones precisas para que quienes acredite pertenencias puedan recuperarlas en tiempo y forma. No buscamos generar conflicto, sino actuar dentro del marco legal”, aseguraron.

Respecto a una posible acción legal en contra del notario involucrado, los abogados señalaron que dicha decisión dependerá del propietario del terreno, aunque no descartaron la posibilidad de proceder por la vía jurídica.

“Esta no es decisión de nuestra. Nosotros somos los representantes legales y los abogados. La última decisión definitivamente es de nuestro cliente y no sabemos qué instrucciones nos pueda dar, pero, por el contrario, me permito el comentario de decirles que, sin duda, si pudiera proceder una acción jurídica en contra de las personas involucradas.”