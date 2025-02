Abogado de 'El Mayo' niega acuerdo con EUA para declararse culpable

El abogado Juan Manuel Delgado González dijo que hasta este miércoles no hay ningún ofrecimiento por parte del Gobierno norteamericano para que Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declare culpable y a cambio no lo condenen a la pena de muerte.

"Quiero distinguir entre un acuerdo de culpabilidad que es aceptar un cargo, me declaro culpable, me quedo aquí el resto de mi vida y ahí se termina el problema a un acuerdo de colaboración. Un acuerdo de colaboración es muy distinto implica que la persona que está firmando ese acuerdo colabore en las investigaciones o procesos penales a favor del Gobierno norteamericano, ese convenio de colaboración no está sobre la mesa, no existe y nunca se tomaría, puesto que no es interés como estrategia del señor Ismael llegar a ese punto", manifestó el abogado en una entrevista con EL UNIVERSAL.