Abiertas inscripciones en el Club de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Gómez Palacio

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunció la apertura del periodo de inscripciones al Club de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa enfocada en brindar atención integral, formación y actividades recreativas a menores de entre 6 y 17 años de edad.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF Municipal, señaló que este espacio ha sido diseñado para que las infancias y juventudes gomezpalatinas puedan convivir, aprender y desarrollar sus habilidades en un entorno seguro, educativo y lúdico.

A través de actividades como deportes, computación, manualidades, ajedrez y formación en valores, el Club busca fortalecer el desarrollo integral de sus participantes, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la sana convivencia.

Las actividades se realizan de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones ubicadas en avenida Central, sin número, entre las calles Guerrero y Michoacán, en la colonia Valle Chapala.

Este espacio brinda atención a familias que buscan alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijas e hijos.

El proceso de inscripción, es necesario presentar la siguiente documentación del menor: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, número de seguridad social, comprobante de estudios, así como una copia de la identificación oficial (INE) del padre, madre o tutor. El registro se realiza de manera presencial en las instalaciones del Club.