Abren plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro; invitan a capacitarse

GUADALUPE MIRANDA

Se encuentra abierta la plataforma de registro para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen al programa Jóvenes Construyendo el futuro, para que puedan capacitarse durante un año en una de las empresas que se encuentren vinculadas.

Karla Zamora, directora regional de Programas para el Bienestar zona Torreón, explicó que la plataforma está por cerrar por lo que llamó a los jóvenes interesados y que aún no han hecho su registro, a que aprovechen la oportunidad.

En entrevista para A Media Plana de Siglo Tv, la funcionaria federal explicó que el registro se realiza en línea en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Dentro de los beneficios que pueden obtener los jóvenes, además de capacitación laboral durante 12 meses, recibirán una beca por el monto de 4 mil 450 pesos además de un seguro facultatitvo, “y con la posibilidad de que les den una constancia curricular para que al finalizar esta capacitación puedan vincularse al sector laboral. Estamos por cerrar la plataforma, en caso de que no se hayan vinculado esta es la oportunidad”, dijo la directora regional.

Una vez que se vinculan, la empresa tiene 10 días para contactarse con el joven y poderlo citar para la capacitación en un horario de lunes a viernes entre 6 y 8 horas.


De acuerdo con Zamora, durante el tiempo de capacitación, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la que se encargue de verificar de inicio, la presencia de los jóvenes en el centro laboral y sobre todo que cumpla con las indicaciones del mismo programa. “En caso de detectar alguna inconsistencia como el que no se encuentre dentro de las instalaciones y no cumpla con algún requisito, se da de baja del programa, o si algún becario dice no cumple mis expectativa, solicitar la baja y solicitar estar en otra empresa vinculada”.


Según sea la irregularidad detectada, hasta el centro laboral podría ser suspendido del programa.


Zamora, comentó que se han dado casos de éxito, entre ellos que los jóvenes sean contratados por la empresa que los capacitó o incluso, que sea tal su preparación que deseen abrir su propio negocio.


               
               


               

               
               

               
               
               
