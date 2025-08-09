Abandonan vehículo que chocó en colonia Torreón Jardín

Durante las primeras horas de este sábado, ocurrió un percance vehicular en la colonia Torreón Jardín, luego de que un automóvil de lujo terminara proyectado sobre el camellón central del bulevar Laguna Norte, a la altura de la calle Nardos.

El incidente, registrado poco antes de las 3:00 de la madrugada, provocó que varios vecinos despertaran por el estruendo del impacto. Al salir para verificar lo ocurrido, se encontraron con un sedán BMW, color gris oscuro, detenido sobre la banqueta y con visibles daños en su parte frontal, sin rastro alguno del conductor o de posibles acompañantes.

Según los datos preliminares recabados en el lugar por elementos de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, la unidad se desplazaba en dirección al oriente sobre el bulevar Laguna Norte. Al aproximarse a una ligera curva en el cruce con la calle Nardos, por motivos aún no establecidos, el chofer perdió el control y continuó de frente, subiéndose al camellón y deteniendo su marcha tras impactar contra la infraestructura del lugar.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para activar las bolsas de aire, sin que se detectaran rastros de sangre en el interior del vehículo, por lo que se presume que el conductor habría salido ileso y abandonado la escena instantes después del accidente. Hasta el momento, se desconoce el número de personas que viajaban en el automóvil al momento del percance.

Al sitio acudieron patrullas de la Policía Municipal, así como personal de Vialidad y Movilidad Urbana, quienes procedieron a acordonar el área y realizar las maniobras de abanderamiento para prevenir otros incidentes.

Los peritos elaboraron el croquis correspondiente y ordenaron el traslado de la unidad siniestrada a un corralón municipal por medio de una grúa, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se logre ubicar al propietario y se finquen las responsabilidades correspondientes, tanto por los daños materiales ocasionados como por las infracciones derivadas del hecho.