Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Robos Policiaca Seguridad

Accidentes viales

Abandonan vehículo que chocó en colonia Torreón Jardín

El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado

Abandonan vehículo que chocó en colonia Torreón Jardín

Abandonan vehículo que chocó en colonia Torreón Jardín

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Durante las primeras horas de este sábado, ocurrió un percance vehicular en la colonia Torreón Jardín, luego de que un automóvil de lujo terminara proyectado sobre el camellón central del bulevar Laguna Norte, a la altura de la calle Nardos.

El incidente, registrado poco antes de las 3:00 de la madrugada, provocó que varios vecinos despertaran por el estruendo del impacto. Al salir para verificar lo ocurrido, se encontraron con un sedán BMW, color gris oscuro, detenido sobre la banqueta y con visibles daños en su parte frontal, sin rastro alguno del conductor o de posibles acompañantes.

Según los datos preliminares recabados en el lugar por elementos de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, la unidad se desplazaba en dirección al oriente sobre el bulevar Laguna Norte. Al aproximarse a una ligera curva en el cruce con la calle Nardos, por motivos aún no establecidos, el chofer perdió el control y continuó de frente, subiéndose al camellón y deteniendo su marcha tras impactar contra la infraestructura del lugar.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para activar las bolsas de aire, sin que se detectaran rastros de sangre en el interior del vehículo, por lo que se presume que el conductor habría salido ileso y abandonado la escena instantes después del accidente. Hasta el momento, se desconoce el número de personas que viajaban en el automóvil al momento del percance.

Al sitio acudieron patrullas de la Policía Municipal, así como personal de Vialidad y Movilidad Urbana, quienes procedieron a acordonar el área y realizar las maniobras de abanderamiento para prevenir otros incidentes.


Los peritos elaboraron el croquis correspondiente y ordenaron el traslado de la unidad siniestrada a un corralón municipal por medio de una grúa, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se logre ubicar al propietario y se finquen las responsabilidades correspondientes, tanto por los daños materiales ocasionados como por las infracciones derivadas del hecho.





               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Abandonan vehículo que chocó en colonia Torreón Jardín


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405221

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx