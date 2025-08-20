Policiaca accidentes viales SALTILLO Seguridad Pública Fallecimientos Policiaca

accidentes viales

Abandonan moto tras accidente en Gómez Palacio

Abandonan moto tras accidente en Gómez Palacio

Abandonan moto tras accidente en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Una motocicleta fue abandonada por su conductor tras impactarse contra un vehículo particular que ingresaba a su cochera en la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 21:40 hora del pasado martes en el bulevar Las Torres del fraccionamiento Bosque Real.

Se trata de una Italika, color rojo, misma que no portaba placas de circulación.

El vehículo afectado es un Honda Civic, color gris, modelo 2008, con láminas de identificación del estado de Durango, el cual era conducido por Andrés Emilio de 28 años.

Se informó que dicho joven realizaba maniobras para ingresar a su cochera cuando la moto se impactó en la parte lateral del sedán.


Debido al fuerte golpe la motocicleta dejó de funcionar, por lo que fue abandonada en el lugar por su conductor, quien se retiró de forma pedestre.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Se desconoce si el motociclista resultó lesionado y acudió a algún hospital para recibir atención médica.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.


La unidad responsable fue asegurada y enviada a un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo el resguardo del municipio.


La parte Afedtada deberá acudir ante la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, para interponer la denuncia correspondiente y se realice una investigación para dar con el chofer de la moto.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: accidentes viales

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Abandonan moto tras accidente en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407881

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx