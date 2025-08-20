Abandonan moto tras accidente en Gómez Palacio

Una motocicleta fue abandonada por su conductor tras impactarse contra un vehículo particular que ingresaba a su cochera en la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 21:40 hora del pasado martes en el bulevar Las Torres del fraccionamiento Bosque Real.

Se trata de una Italika, color rojo, misma que no portaba placas de circulación.

El vehículo afectado es un Honda Civic, color gris, modelo 2008, con láminas de identificación del estado de Durango, el cual era conducido por Andrés Emilio de 28 años.

Se informó que dicho joven realizaba maniobras para ingresar a su cochera cuando la moto se impactó en la parte lateral del sedán.

Debido al fuerte golpe la motocicleta dejó de funcionar, por lo que fue abandonada en el lugar por su conductor, quien se retiró de forma pedestre.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Se desconoce si el motociclista resultó lesionado y acudió a algún hospital para recibir atención médica.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

La unidad responsable fue asegurada y enviada a un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo el resguardo del municipio.

La parte Afedtada deberá acudir ante la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, para interponer la denuncia correspondiente y se realice una investigación para dar con el chofer de la moto.