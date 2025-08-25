Zarazúa, de 27 años, jugó por primera vez en la cancha central del US Open y dejó en el camino al número 6 del mundo, en la primera victoria que tiene ante una tenista dentro del top 10 de la WTA.

Este lunes la tenista mexicana Renata Zarazúa firmó la victoria más importante de su carrera al vencer en la primera ronda del US Open a Madison Keys (6-7, 7-6 y 7-5) en la cancha del Arthur Ashe, donde se convirtió en la primera mexicana en ganarle a una top 10 del ranking en el último Grand Slam del año.

Ahora, en segunda ronda, enfrentará un reto, a priori, accesible, ya que jugará contra una rival a la que ya derrotó en el pasado.

La raqueta originaria de la Ciudad de México jugará por segunda vez la segunda ronda del US Open, donde buscará hacer historia y clasificar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam en su carrera, ya que ha estado en el mismo escenario que ahora este año en Wimbledon y en Australian Open, así como en el 2020 en Roland Garros.

¿A quién enfrentará Renata Zarazúa en la segunda ronda del US Open?

En segunda ronda, Zarazúa enfrentará a la francesa Diane Parry, la joven tenista de 22 años que ocupa el lugar 107 del ranking, que selló su pase a la siguiente fase tras derrotar en primera ronda a Petra Kvitová 6-1 y 6-0.

Contra Parry tiene dos enfrentamientos, ambos en arcilla, con balance favorable para la mexicana con dos victorias.

La primera, fue en Estrasburgo en 2019 con parciales 6-2, 3-6 y 6-2. La última vez que se enfrentaron, fue en el WTA Montevideo 125 en 2023, donde Renata venció 7-5, 3-6 y 6-4.

Aún falta mucha historia por escribir, pero Renata podría soñar incluso con un partido en tercera ronda, donde su rival podría ser alguna de las siguientes tenistas: Katie Volynets, Zeynep Sonmez, Katie Boulter o Marta Kostyuk.