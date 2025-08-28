¿A qué países puedo viajar solo con el pasaporte mexicano?

Pasaporte mexicano (ESPECIAL)
Viajar es probablemente una de las actividades favoritas de una gran parte de la población. Lamentablemente, no es algo tan sencillo de realizar debido a los gastos y el tiempo que implica hacerlo.
Por supuesto, muchos quisiéramos conocer otros países, sus culturas, su gastronomía y tradiciones; aunque, como ya lo mencionamos, a veces, existen algunos factores que nos limitan a esto, tal como es el caso de contar con la VISA.
Y es que a diferencia del pasaporte mexicano, obtener la VISA no es un trámite tan sencillo, por lo que no todos cuentan con ella y, por ende, eso limita sus posibilidades de viajar a ciertos países.
Ante dicha situación, te vamos a presentar a continuación a qué países puedes viajar contando únicamente con el pasaporte mexicano.
América
El continente americano cuenta con diversos países, ricos en culturas y tradiciones. Desde México no tendrás que hacer grandes viajes para descubrir lugares espectaculares con tu pasaporte mexicano.
- Argentina
- Belice
- Brasil
- Bahamas
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Haití
- Jamaica
- Nicaragua
- Puerto Rico
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Europa
Conocer el 'viejo continente' no es tan difícil como tal vez lo piensas, pues hay varios países a los que puedes ingresar utilizando únicamente tu pasaporte mexicano.
- Albania
- Andorra
- Austria
- Alemania
- Bielorrusia
- Dinamarca
- España
- Eslovenia
- Finlandia
- Irlanda
- Macedonia del norte
- Moldavia
- Reino Unido (hay ciertas restricciones)
- Serbia
- Turquía
- Ucrania
Asia
Conocer el territorio asiático puede dejar de ser un sueño, pues estos países solo pedirán tu pasaporte mexicano.
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Georgia
- Hong Kong
- Japón
- Israel
- Kazajistán
- Kirguistán
- Malasia
- Palestina
- Qatar
- Uzbekistán
- Singapur
África
Otra opción de viaje puede ser algunos de estos países africanos.
- Botsuana
- Marruecos
- Mauricio
- Túnez
Oceanía
Aunque es poco común, otro destino puede ser algunos de los países que se encuentran en Oceanía.
- Micronesia
- Vanuatu
- Nueva Zelanda
- Fiji