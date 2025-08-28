¿A qué países puedo viajar solo con el pasaporte mexicano?

Viajar es probablemente una de las actividades favoritas de una gran parte de la población. Lamentablemente, no es algo tan sencillo de realizar debido a los gastos y el tiempo que implica hacerlo.

Por supuesto, muchos quisiéramos conocer otros países, sus culturas, su gastronomía y tradiciones; aunque, como ya lo mencionamos, a veces, existen algunos factores que nos limitan a esto, tal como es el caso de contar con la VISA.

Y es que a diferencia del pasaporte mexicano, obtener la VISA no es un trámite tan sencillo, por lo que no todos cuentan con ella y, por ende, eso limita sus posibilidades de viajar a ciertos países.

TAMBIÉN LEE ¿Cuáles son los países más baratos para visitar volando desde México?

Estos países no cuentan con tantos requerimientos para ingresar a ellos

Ante dicha situación, te vamos a presentar a continuación a qué países puedes viajar contando únicamente con el pasaporte mexicano.

América

El continente americano cuenta con diversos países, ricos en culturas y tradiciones. Desde México no tendrás que hacer grandes viajes para descubrir lugares espectaculares con tu pasaporte mexicano.

Argentina

Belice

Brasil

Bahamas

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Haití

Jamaica

Nicaragua

Puerto Rico

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Europa

Conocer el 'viejo continente' no es tan difícil como tal vez lo piensas, pues hay varios países a los que puedes ingresar utilizando únicamente tu pasaporte mexicano.

Albania

Andorra

Austria

Alemania

Bielorrusia

Dinamarca

España

Eslovenia

Finlandia

Irlanda

Macedonia del norte

Moldavia

Reino Unido (hay ciertas restricciones)

Serbia

Turquía

Ucrania

TAMBIÉN LEE ¿Cuánto dinero necesitas para viajar a Japón desde Torreón?

Es posible realizar un viaje a Japón desde Torreón teniendo cierto presupuesto en cuenta

Asia

Conocer el territorio asiático puede dejar de ser un sueño, pues estos países solo pedirán tu pasaporte mexicano.

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Georgia

Hong Kong

Japón

Israel

Kazajistán

Kirguistán

Malasia

Palestina

Qatar

Uzbekistán

Singapur

África

Otra opción de viaje puede ser algunos de estos países africanos.

Botsuana

Marruecos

Mauricio

Túnez

Oceanía

Aunque es poco común, otro destino puede ser algunos de los países que se encuentran en Oceanía.