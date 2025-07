¿A qué hora podrás escuchar el nuevo álbum de Justin Bieber en México?

Como si estuviéramos de vuelta en 2015, Justin Bieber volvió a acaparar la atención en redes al anunciar su regreso a la música con un nuevo álbum titulado “Swang”.

The Hollywood Reporter y el propio cantante confirmaron que el nuevo material discográfico será lanzado el próximo viernes 11 de julio. Las beliebers no tardaron en expresar su emoción en redes sociales, ya que Bieber no estrenaba música desde 2023, cuando colaboró con SZA en la canción “Snooze”.

El cantante canadiense compartió en Instagram tiernas fotos con su esposa Hailey y su hijo Jack, acompañadas del anuncio de su nuevo álbum. La publicación generó emoción entre sus seguidores, quienes celebraron el regreso del artista a la música tras un periodo de silencio en la escena discográfica.

¿Cuáles canciones tendrá el nuevo disco de Justin Bieber?

• ALL I CAN TAKE • DAISIES • YUKON • GO BABY • THINGS YOU DO • BUTTERFLIES • WAY IT IS • FIRST PLACE • SOULFUL • WALKING AWAY • GLORY VOICE MEMO • DEVOTION • DADZ LOVE • THERAPY SESSION • SWEET SPOT • 405 • SWAG • ZUMA HOUSE • TOO LONG • FORGIVENESS

¿A qué hora saldrá el nuevo disco de Justin Bieber?

El medio estadounidense The Hollywood Reporter fue el encargado de anunciar que el viernes sería la fecha de lanzamiento, sin embargo, la hora aún no está clara.

Algunas cuentas informativas en X (antes Twitter) señalan que el lanzamiento podría ocurrir a las 12 a.m., hora de Los Ángeles, lo que equivaldría a la 1 a.m., tiempo del centro de México. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre la hora exacta.

Podría ser en cualquier momento del 11 de julio, por lo que algunas fans ya se encuentran organizando "alarmas" para que estén pendientes del lanzamiento. Aunque también se espera que en las siguientes horas se de otro anuncio con la hora exacta.