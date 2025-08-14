A partir de septiembre, se podrán hacer inscripciones y cambios de escuela en Coahuila

Torreón Regreso a clases Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

ANGÉLICA SANDOVAL

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) informó que a partir del próximo lunes primero de septiembre, cuando inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, los padres, madres de familia y tutores que por algún motivo se cambiaron de domicilio o no alcanzaron a inscribir a sus hijos, podrán acudir directamente a las escuelas públicas de preescolar, primaria o secundaria de su interés para solicitar inscripciones o cambio de plantel.

La dependencia educativa dio a conocer que todo cambio o inscripción está sujeto a la disponibilidad de lugares en los centros educativos.

Si usted desea mayor información, puede acudir a las oficinas regionales de Servicios Educativos. En el municipio de Torreón, las instalaciones se ubican en Paseo de la Rosita número 908 de la colonia El Campestre La Rosita, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número de teléfono 872 772 33 19.

Cabe recordar que el proceso de preinscripción de los niveles de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) para el ciclo escolar 2025-2026 se estableció del 4 de febrero del 2025 al 28 de febrero del mismo año, el proceso se realizó a través de internet y constó de 3 etapas.

Para educación preescolar, los requisitos son contar con tres años para primer grado; cuatro años para segundo grado y cinco años para tercer grado, cumplidos al 31 de diciembre de 2025. Se debe presentar acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y alumnos extranjeros, autorización de inscripción emitida por el sistema y comprobante de domicilio.


Para nivel primaria, haber concluido tercer grado de preescolar o contar con seis años cumplidos al 31 de diciembre del 2025, acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y alumnos extranjeros, autorización de inscripción emitida por el sistema y comprobante de domicilio.


Para secundaria, certificado o certificación de educación primaria, para egresados de ciclos anteriores, acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y alumnos extranjeros, autorización de inscripción emitida por el sistema y comprobante de domicilio.


El nuevo ciclo escolar comienza el primero de septiembre del año en curso y finalizará el miércoles 15 de julio de 2026.


               
               


               

               
               

               
               
               
