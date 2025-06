A nivel nacional, decidimos no llamar al voto: Obispo

Después de oficiar la misa del mediodía de ayer domingo en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Gómez Palacio, el obispo Jorge Estrada Solórzano, acudió a la primaria "20 de Noviembre" de la colonia Centro para emitir su voto en la renovación de la alcaldía y para participar en el proceso extraordinario de la elección judicial.

Consideró que hubo poca participación ciudadana y recordó que este año y aunque no fue una advertencia explícita, la Iglesia católica vio la no conveniencia de hacer algún llamado a la población a participar en estas jornadas electorales. "Porque se prestaba a confusión, por lo del Poder Judicial, con lo de las elecciones aquí de la presidencia y entonces, a nivel nacional, decidimos que lo mejor era no hacer ningún comunicado, de hecho, si han visto no ha salido ningún comunicado de la Conferencia del Episcopado", señaló.

A la persona que resulte electa para la alcaldía, le pidió trabajar en el tema de la seguridad, procurar que se den las condiciones para que haya mayor inversión y más empleos y que se atiendan los asuntos sociales, no nada más con dádivas sino con proyectos bien realizados que favorezcan a los gomezpalatinos.

Citó como ejemplo que la Diócesis, en el proyecto de Cáritas, han estado buscando no solo ser una "dadora de cosas", sino proveer de capacitaciones y ayudas que sean de beneficio para las familias. "Yo creo que la presidencia está en muchas mejores condiciones para poder crecer en algo así", expuso.

Monseñor emitió su sufragio en el proceso local, en la casilla básica de la Sección 0498, instalada en dicha institución educativa y una vez que le colocaron la tinta indeleble en su dedo, se dirigió a unos metros, donde se encontraban las mamparas y las urnas para la elección judicial.

Una vez que terminó su participación electoral, miembros de la Diócesis que le acompañaban entregaron refrescos, agua embotellada, pan y algunos bocadillos a las personas que en este proceso 2024-2025 fungieron como funcionarios y funcionarias de la Mesas Directivas de casilla de ambas elecciones.