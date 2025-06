A nivel federal la elección del Poder Judicial fue un caos: Luz Elena Morales Núñez

A pesar de que en Coahuila la elección del Poder Judicial se llevó de manera ágil, a nivel federal fue un caos, considero la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Nuñez.

En ese sentido, la legisladora comentó que de la elección Judicial, esta pendiente una reforma constitucional que se aprobó en el mes de abril por un cambio que se hizo en cuanto a las funciones del IEC e INE.

Dijo que por el momento están armonizados a como lo pide la constitución, a menos que haya una reforma constitucional que los obligue a poder cambiar la regla, por lo que se tendría que estar cambiando reglas nuevamente.

“Pero la verdad es que me preocupa tanta ocurrencia por parte de los legisladores federales de Morena, de que vean como se debilitan las instituciones, como disfrazan procesos democráticos, donde no se llega a una participación ciudadana, donde no se tiene justamente esta certeza e incertidumbre de como se esta fortaleciendo un poder, entonces yo creo que el reto es mayúsculo el que se tiene a nivel federal”, expuso.