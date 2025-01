A la hora del café

Nones o pares, los años nuevos siempre son inciertos. 2025 termina en número impar y nos adentra en la mitad de una convulsa década que comenzó con una pandemia en el 2020. Se quedó atrás el año en el que una vez más, vivimos una tremenda crisis económica y fue el año de la transición democrática para que, por primera vez, una mujer pudiera dirigir el país. En un resumen social y cultural, 2024 no fu un año muy alentador.

En términos de salud, Coahuila se vio inmerso en un severo aumento de casos de dengue, de 151 casos en 2023 este año que termina superamos los 5 mil. Una enseñanza nos debe de dejar esto, porque ni con el frío que se ha empezado a asomar han terminado los contagios.

Otra reflexión importante es el elevado índice de suicidios que se han registrado en el estado y que ya han superado la cifra de homicidios. Es preocupante y triste los casos de jóvenes y adolescentes que han atentado contra su vida. La depresión se está convirtiendo en la otra pandemia, silenciosa. Una realidad en la que toda la sociedad debemos de ocuparnos.

La lista es larga, porque también están los feminicidios que este 2024 llegaron a 20 en Coahuila, con la mayoría de los casos en Torreón. La violencia a la mujer sigue en aumento. El cuidado de la salud mental deberá tener un mejor escenario en este 2025 que hoy inicia.

En el ámbito cultural, no hubo demasiadas buenas noticias. El año cerró con el anuncio del recorte al 30 por ciento del presupuesto federal en este rubro, lo que sin duda afectará a los estados de Coahuila y Durango. Los últimos años ambas entidades han sido ignoradas en proyectos que antes contaban con más apoyo, como los festivales artísticos.

En las últimas semanas del año, recibí un resumen de los acontecimientos más importantes que vivió México en 2024 y casi al final se mencionó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta última edición logró contar con la asistencia de más de 900 mil personas y se ha convertido en el segundo encuentro literario y de lectura más importante del mundo.

Me parece un motivo de aliento recibir esta noticia porque en México el índice de lectura sigue siendo inferior al de países como Argentina, Chile y España. En mi visita a esta feria pude constatar que durante esos días la gente se volcó a comprar libros, como si se tratara de una venta de artículos del Buen Fin o una venta de pasteles en Costco.

En la región lagunera no tenemos eco de una feria literaria tan importante, porque la de Coahuila ya no ofrece sede en Torreón. El desdén cultural hacia nuestra ciudad continúa. No obstante, el crecimiento en este rubro fue notorio en otro tipo de proyectos y en la incansable labor de creadores independientes.

Esperamos que este año nos traiga más motivos de aliento en lo social, cultural y en el crecimiento interior. Bienvenido 2025.

X: @Lavargasadri