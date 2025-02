A la hora del café

Si hablamos de espacios seguros para las mujeres podemos pensar, en primeros instancia en los refugios y centros de apoyo social ante situaciones de violencia, porque así de densa es la realidad. Pero también existen otros espacios seguros donde las mujeres pueden reunirse a conversar, a escuchar las ideas de otras y a compartir reflexiones. Este tipo de espacios son los círculos de lectura.

En la región existen varios círculos de lectura, casi todos en espacios independientes como librerías, cafés y casas donde las personas abren sus puertas a la reflexión en torno a los libros. Cualquier lugar donde se conviva con el pretexto de la lectura es un espacio seguro y libre.

El círculo de lectura que tiene más tiempo en Torreón es el que sesiona en la librería Astillero fundado por Ruth Castro, editora y escritora lagunera que tiene un gran interés en promover al acercamiento a la lectura, especialmente en las mujeres. Este círculo sesiona todos los miércoles de 7:00 a 8:30 pm., en el lugar ubicado en Casa Juárez. Le pregunté a Ruth sobre la historia de este círculo y me compartió un texto muy bello que escribió sobre este proyecto que en 2025 cumple 9 años y que cumplió una función muy importante para un grupo de mujeres durante la pandemia. En 2016 la invitaron a formar un taller de memorias como parte de las actividades que realizaban una red de mujeres rumbo al 8 de marzo:

“Después del taller, entre todas pensamos que hacía falta un espacio para ello, es decir, para leer textos juntas, charlarlos y cada una repensarse en su cotidianidad y sus relaciones. Así inició el círculo de lectura feminista en El Astillero. Yo había leído muchos textos por pura curiosidad, en solitario, pero tampoco sabía qué era leer con otras, no sabía de acompañamiento ni de respeto en el proceso de las demás. Abrimos la convocatoria, y comenzamos por leer literatura escrita por mujeres: poemas, cuentos, ensayos, mientras realizábamos ejercicios de escritura que nos espejeaban con las lecturas”.

Ruth Castro compartió también que “el círculo de lectura feminista ha sido, a lo largo de estos años, un bálsamo. Un espacio terapéutico, y sobre todo, formativo. Un lugar de confianza donde podemos hablar de nuestros procesos feministas (cada una desde su experiencia personal), en el que leemos y reflexionamos (ahora con textos teóricos) acerca de nosotras mismas”.

En la actualidad con su sede en Casa Juárez, ya no tiene el nombre de feminista, explicó Ruth, “no porque deje de serlo sino porque quería que la convocatoria fuera amplia, le llamé: Mujeres que escriben, y desde entonces ha sido mujeres reunidas leyendo a mujeres que no estuvieron en la currícula escolar, que no habían oído nombrar o que querían leer pero no sabían por dónde empezar. Somos mujeres de distintas edades y gustos, con la única consigna de leer juntas, reflexionar en torno a la lectura y a la vida de las autoras, y cuidar ese espacio semanal de respeto y confianza”.

Algunas mujeres han salido y otras han llegado a este círculo que inspira confianza y se ha convertido en un lugar seguro para compartir experiencias. Enhorabuena a Ruth y a todas por esta labor.

