¿A Joan Sebastian no le agradaba Imelda Tuñón? Salen nuevos detalles a la luz

En medio del enfrentamiento público entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, tras la denuncia que la famosa interpuso contra su nuera, que le otorgó la custodia temporal de su nieto José Julián, han salido a la luz nuevos detalles sobre la relación familiar. Esta relación, que se mostraba excelente, incluye un episodio con Joan Sebastian, padre del fallecido José Julián Figueroa, que vivió con Garza Tuñón.

Christian Villegas, publicista de Guardia y quien también trabajó con Julián y la propia Imelda, detalló en una charla con la periodista Inés Moreno que la relación entre Imelda y Joan Sebastian no comenzó de la mejor manera.

Villegas explicó que, cuando José Julián y la joven empezaron a salir, este estaba muy emocionado y rápidamente la presentó a su familia, incluida la madre de Tuñón, quien fue invitada a un festejo en la casa de Joan en Juliantla.

Según Villegas, la madre de Garza Tuñón, que también se llama Imelda, se comportó de forma impertinente debido a un supuesto problema con el alcohol, lo que incomodó fuertemente al intérprete de "Te irá mejor sin mí": "La señora hizo de las suyas... empezó a convivir y terminó en mal estado".

Preocupado por lo sucedido, Joan Sebastián le advirtió a su hijo.

El publicista recordó: "Desde un principio, los padres saben si una relación es adecuada o no. Le dijo a Julián: 'Por aquí no, no me la vuelvas a traer'", añadió Villegas, destacando que Joan se incomodó aún más porque era la primera vez que madre e hija se presentaban en su casa.

A pesar de las advertencias, Julián continuó con su relación con Garza Tuñón. Sin embargo, según Villegas, cuando Julián estaba decidido a terminar la relación, Imelda le reveló que estaba embarazada. "Ella sale con que estaba embarazada y ahí se corta todo... él, como caballero, se hizo responsable de la situación", relató Villegas.

"Imelda le notificó a Julián su embarazo cuando ya llevaba siete meses, ya que no se había percatado antes debido a la falta de síntomas. José Julián, el único nieto de Maribel Guardia, nació en 2018.