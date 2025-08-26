Policiaca accidentes viales fallecimientos incendios HOMICIDIOS Accidentes

A dos se elevó el número de víctimas fatales por esquivar a una vaca

Este martes se elevó a dos el número de víctimas fatales de un fuerte impacto en la autopista Saltillo - Torreón en el municipio de General Cepeda, el cual se produjo luego de que un vehículo intentara esquivar a una vaca que se cruzó en su camino.

Se trata de Sergio de 39 años de edad, el cual conducía una camioneta Silverado, la cual fue impactada la tarde del lunes por un vehículo KIA, luego de que este último intentara esquivar al mamífero.

Tras el accidente, el originario del ejido Cuatla en el municipio de Saltillo, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en la capital del estado, ya que visiblemente presentaba lesiones en pierna izquierda de tibia y peroné.

Sin embargo al no resistir las lesiones que sufrió, la tarde de este martes perdió la vida en dicho nosocomio, por lo que se dio parte a las autoridades.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se dieron cita al hospital, para entrevistarse con médicos y familiares del hoy occiso, como parte de las diligencias de campo.


Asimismo, tras el fallecimiento de Sergio no se registraron personas detenidas, ya que cabe recordar que Josué Daniel de 33 años de esas, señalado como responsable del accidente al intentar esquivar una vaca y perder el control del volante, perdió la vida al instante en el lugar de los hechos.


El cuerpo del occiso se trasladó al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley; y posteriormente los restos se entregarán a sus familiares a fin de que inicien con los servicios fúnebres.



               
               


               

               
               

               
               
               
