A dos años del incendio en estación migratoria de Juárez realizan vigilia por las víctimas

Con cantos, velas y flores blancas, organizaciones civiles en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron esta tarde una vigilia para recordar a los migrantes fallecidos en el incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en el Puente Lerdo.

La acción se llevó a cabo a las afueras de la estancia migratoria, donde sobre el pavimento se dibujó un círculo y al centro se dejó una cruz con las banderas de diversos países centroamericanos así como unos zapatos y una mochila.

Alrededor del círculo se instalaron velas en color blanco, amarillo y rosa, así como flores en color blanco, con la intención de recordar a los 40 fallecidos y 27 heridos en el incendio de la estancia migratoria.

Al inicio de la ceremonia se llevó a cabo un pase de lista con el nombre de los fallecidos, además de colocar una manta con la leyenda "Migrar es un derecho, ni perdón ni olvido. #27M memoria y justicia".

A la actividad acudieron decenas de personas integrantes de colectivos locales y algunos migrantes que se encuentran actualmente en Ciudad Juárez.

El incendio en la estancia migratoria ocurrió la noche del 27 de marzo del 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua y de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, inició como forma de protesta por parte de los migrantes que pedían agua, alimentos y que estaban en contra de estar recluidos en contra de su voluntad en la estancia.

Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que el próximo 16 de abril se realizará el acto de disculpa pública a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido hace dos años y donde fallecieron 40 personas.

En entrevista al llegar a las oficinas centrales del INM, Garduño rechazó también las acusaciones que activistas, abogados y víctimas hacen respecto a las condiciones inhumanas en las que se encontraban los migrantes que ese 27 de marzo sufrieron el incendio.

"Ha sido el mayor dolor que me ha causado mi carrera, porque terminó con mi perspectiva de defensor de derechos humanos, a lo que siempre me he dedicado, tengo maestría y doctorado en ese tema", dijo Garduño.

Además, precisó que el gobierno federal ha pagado 240 millones de pesos en reparación del daño a las víctimas, se les incorporó de manera permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se le ayudó con gastos funerarios y se cuenta con un fideicomiso para pagar a las víctimas que no han solicitado la reparación del daño.

"Fueron pagos de 3.5 millones a cada una de las víctimas directas e indirectas. Algunas no las localizamos, a tres. Incluso les pagamos a los dos venezolanos que iniciaron el connato de incendio y tenemos el fideicomiso que garantiza el pago a aquellos que no han concurrido", precisó.

"Quedé marcado", acusó Francisco Garduño sobre los hechos ocurridos hace dos años, cuando un incendio dejó atrapadas a personas migrantes encerradas en una celda dentro de la estación migratoria.

Sobre las exigencias de las víctimas y su posicionamiento sobre que han vivido "una tortura" con las consecuencias físicas y emocionales del incendio, Garduño las rechazó tajantemente, asegurando que desde el INM los han atendido en todo momento.

"No es cierto. Yo preguntaría a estas organizaciones qué han hecho por estas víctimas, yo he estado atento y he respondido a la acusación penal y no es legítimo su argumento porque ya se cubrió todo lo que pidió el juez, sólo falta la disculpa pública".