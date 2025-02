A casi dos meses secretario del Ayuntamiento de Torreón recibe a colectivo Familias de Policías Desaparecidos

Integrantes del colectivo Familias de Policías Municipales Desaparecidos, acudieron la mañana de este miércoles al edificio de la alcaldía para nuevamente solicitar una reunión con el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, ya que dicen que desde el inicio de la Administración lo han buscado y se ha negado a recibirlos.

Antes de subir al despacho del funcionario municipal, el grupo fue abordado por personal de la Dirección de Atención Ciudadana, quienes se ofrecieron a canalizarlos a otra área, pero se negaron y manifestaron que no se retirarían hasta que José Ganem los recibiera y tras esperarlo algunos minutos finalmente se concretó la reunión a “puerta cerrada” y posteriormente se dirigieron para hablar con José Arturo Rangel Aguirre, titular de la Dirección de Pensiones.

La petición principal que tienen es que se integre a las familias de los 12 agentes que se encuentran desaparecidos, al Sistema Municipal de Pensiones, ya que ahora que se están identificando los cuerpos encontrados en las jornadas de exhumaciones en las fosas comunes, entre ellos se encuentren algunos de los policías y sus familias queden en limbo, sin recibir lo que por ley les corresponde.

“Desde diciembre del año pasado, desde que empezaron a hacer los cambios en el Ayuntamiento nosotros solicitamos de manera formal, por escrito la reunión con el nuevo secretario del Ayuntamiento, siempre hemos tenido contacto con el secretario del Ayuntamiento al iniciar las administraciones para formalizar mesas de trabajo, actividades y demás cosas que tengamos pendientes, con la licenciada Natalia nunca tuvimos ningún problema, hacíamos reuniones de trabajo cada mes y todas las inquietudes nos la contestaba, pero quedó pendiente el tema de las pensiones”, declaró Cristian Eduardo Castro Cigala, asesor jurídico del colectivo.

Castro Cigala manifestó que, con la identificación de Jessenia, quien desapareció hace nueve años y que fue encontrada en la fosa común del Panteón Municipal de Torreón, por el clima de violencia que en ese momento azotaba la región y se puede encontrar en la misma circunstancia sus familiares policías, ya que hay familias que desde hace 16 años que no saben dónde están y en caso de que sean localizados y que legalmente se declare su fallecimiento, las madres, esposas e hijos quedarán totalmente desprotegidos, por lo que insisten en que solo están pidiendo lo que por ley les corresponde, el ser trabajadores del municipio.

“Desde el 2021 hemos estado luchando lo de la Ley de Pensiones, pero no hemos sido recibidos, estamos siendo revictimizadas en esta nueva Administración, si bien es cierto que el año pasado nos dieron el memorial, pero una solución concreta a lo que estamos pidiendo no la ha habido, pedimos que no nos vean como un bicho raro porque somos víctimas, tenemos a una persona desaparecida, espero y Dios que las personas que no lo tengan ojalá y no lo sufran, porque es vivir en angustia, en la agonía de no saber que pasó con tu ser querido, les pedimos que estén empáticos hacia nosotros”, declaró Luz Flores Peña madre de Julio Alberto Villagrana Flores, quien desapareció en el 2011 y tenía 23 años.

Manifestaron que si bien se han logrado algunos acuerdos con el municipio, como la construcción del memorial de los Policías Desaparecidos, pero reiteró que el punto principal es el de las pensiones y dijeron que también buscarán un encuentro con el fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, ya que se les han relegado de las reuniones que han tenido con otros colectivos y pedirán acceso a los registros de los cuerpos encontrados en las fosas comunes, ya que insistieron en que ahí podría encontrarse algunos de sus familiares.

“Queremos que el Fiscal nos reciba, queremos ir a Saltillo porque no nos han integrado a las mesas de trabajo como a los demás colectivos, se nos ha relegado y buscamos que se nos integre para trabajar con ellos y queremos checar los registros porque si la Fiscalía no puede o no quiere tener los registros en orden, con nosotros hay muchas manos que pueden tener en orden los registros de esos años, nuestros registros son de larga data”.

A casi dos meses secretario del Ayuntamiento de Torreón recibe a colectivo Familias de Policías Desaparecidos