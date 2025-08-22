Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública

A bajo costo, servicios de salud mental

El servicio está dirigido a personas en situación vulnerable.

Con el propósito de acercar servicios de salud mental a quienes más lo necesitan, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Salud Municipal, mantiene disponible el servicio de consultas psicológicas dirigidas a personas de escasos recursos y sin acceso a atención médica, con una cuota de recuperación simbólica.

José Antonio Adame Guerra, titular de la dependencia, informó que el área de Psicología atiende principalmente casos de ansiedad y depresión, padecimientos que han mostrado un incremento en los últimos años.

Resaltó que, por instrucciones de la Presidenta Municipal, Leticia Herrera Ale, este servicio se brinda con calidad y a un costo accesible de 30 pesos, reconociendo la importancia del cuidado de la salud mental como parte del bienestar integral de la población.

Actualmente, el departamento cuenta con un psicólogo y dos practicantes para dar atención a los pacientes. En aquellos casos que requieran intervención psiquiátrica, los usuarios son canalizados al Nuevo Hospital General o a una asociación civil especializada.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de Salud Municipal, ubicadas en avenida Francisco I. Madero, edificio rojo a un costado de la Presidencia Municipal, o bien, agendar una cita al teléfono 871 175 1000, extensión 352.


               
               


               

               
               

               
               
               
