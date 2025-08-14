Espectáculos La Casa de los Famosos México Adela Micha Christian Nodal Famosos Películas

THALÍA

A 30 años de María la del Barrio; así es como Thalía recuerda a su personaje

Thalía compartió mediante sus redes sociales que estaba sumamente agradecida por haber sido parte de este importante proyecto

EL UNIVERSAL

"¡Y a mucha honra!", Thalía celebró el cumpleaños de uno de los personajes más icónicos de su carrera: María, la del Barrio, mejor conocida como "La marginal".

Este 2025 se cumplen tres décadas del estreno de una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana y su protagonista no dejó que esta fecha pasara por desapercibida.

A través de las redes sociales, la también cantante compartió un emotivo mensaje en el que no sólo recordó la historia de la joven que enfrenta la adversidad, sino que afirmó que el melodrama es una enseñanza de vida:

"30 años de nuestra querida María, la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca debemos olvidar de dónde venimos", escribió.



Thalía se dijo sumamente agradecida por haber sido parte de este importante proyecto que, dijo, ha conectado y acercado al mundo:




"Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia", agregó.




Captura de pantalla. INSTAGRAM / @thalia
Captura de pantalla. INSTAGRAM / @thalia


"María, la del Barrio" se estrenó en 1995 por Televisa y fue transmitida a más de 180 países. La historia sigue a María, una joven humilde que, tras perder a toda su familia, se convierte en la protegida de un hombre adinerado, quien la lleva a su casa y junto a su familia para ayudarla a salir adelante.


Entre el elenco estuvieron Fernando Colunga, Héctor Soberón, Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta, Ana Patricia Rojo, Yuliana Peniche y en el papel de la malvada Soraya Montenegro, Itatí Cantoral.


Asimismo, formó parte de la trilogía de "Las Marías", junto a "María Mercedes" y "Marimar", que consolidó la carrera de Thalía como protagonista de televisión.


Los seguidores de la artista no tardaron en reaccionar y además de felicitar a María, le expresaron todo su cariño a la esposa de Tommy Mottola:




"Nuestra María. La telenovela más icónica de todos los tiempos", "La mejor y punto", "Y a mucha honra", "Felicidades a mi María hermosa", "Mi María favorita de la trilogía. Que siga conquistando a nuevas generaciones", son algunos de los comentarios que se pueden leer.




               
               


               

               
               

               
               
               
Thalía televisa María la del Barrio

               


A 30 años de María la del Barrio; así es como Thalía recuerda a su personaje


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
