A 20 años del desafuero de AMLO, Fernández Noroña se compara con él

Tras recordar que este lunes se cumplieron 20 años del desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña aseguró que él también es víctima de una embestida de la derecha "facciosa y canalla", pero recalcó que su único compromiso es servir al pueblo con honestidad.

En un video publicado en redes sociales y grabado desde su escaño en el Salón de Sesiones del Senado, el legislador de Morena rememoró "ese extraordinario discurso histórico, poderosísimo" de López Obrador, planteando que la historia juzgaría a todo mundo.

"Él salió airoso y fue presidente de la República y quienes votaron ahí por su desafuero quedaron en evidencia como facciosos y canallas. Y en ese escenario estoy viviendo una embestida.

"Ahora resulta que lo importante de mi persona es que me gusta el acceso a vida de pequeño burgués, o sea, eso no lo decían desde la izquierda de los setentas y ahora resulta que la derecha es clasista, es racista, piensa que los hijos y las hijas del pueblo solo debemos acceder como su servidumbre a esos espacios", denunció.

Dijo que sin proponérselo y ni siquiera imaginarlo o soñarlo, llegó a la Presidencia del Senado de la República por su "compromiso, el amor al pueblo, la creatividad en las protestas, la consecuencia, los ideales, la tenacidad, la permanencia que me ha dado la oportunidad de estar nada menos que aquí en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores".

"No lo soñé nunca, no lo pensé nunca, es una gran responsabilidad y un gran privilegio y es al servicio de nuestro pueblo , de nuestro movimiento, en respaldo absoluto a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", recalcó.

"No tengo más objetivo que servir al pueblo y a nuestro movimiento con honestidad, con compromiso, con pasión, con entrega, con absoluta consecuencia. Así es que aquí sigo en este espacio hasta el último día de agosto", reiteró.

Fernández Noroña dijo que "algunos ya quisieran que hiciera las maletas, pero no, les tengo malas noticias, me tocará presidir la Comisión Permanente y seguiré honrando y cumpliendo con la función que el pleno de la Cámara de Senadores me otorgó casi por unanimidad, sólo un voto en contra, y por unanimidad de mis compañeros, compañeras de Morena, PT y Verde".