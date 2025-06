A 20 años de la desaparición de su hija, Cristina se planta en el lugar donde fue vista por última vez

Hace 20 años, Adela Yazmín Solís desapreció de las calles del centro de Torreón cuando esperaba su camión ruta San Joaquín que la llevaría de regreso a casa. Eran las 2 de la tarde, y nunca volvió. Hoy su madre, María Cristina Castañeda, se plantó en el mismo lugar para recordarle a la sociedad y sobre todo a quienes pudieron haber visto algo, que su hija no ha aparecido.

A las afueras de un centro comercial de la avenida Hidalgo casi esquina con Ramos Arizpe en el centro de Torreón, fue donde Cristina colocó sus lonas con la ficha de búsqueda de su hija, en la que aparece su fotografía de su fiesta de 15 años, así como la proyección de cómo luciría a sus más de 30 años de edad.

“Desapareció hoy (2 de junio) hace 20 años, ella tenía 15 años, me planto aquí porque son 20 años de angustia, de desesperación y de impotencia.

Desapareció aquí en Soriana, alguien pudo haber visto algo, quién la subió, con quien se fue, pero desgraciadamente nadie vio nada, pero no pierdo la esperanza de que al ver aquí la manta de que no ha aparecido mi hija, de que alguien se toque el corazón y me diga quien se llevó a mi hija porque son 20 años que no se nada”, dijo desesperada y con tristeza la madre de Adela.

La joven cursaba el tercer año de secundaria en la Federal número 1 de la colonia Ampliación Los Ángeles desde donde salía rumbo al poniente de la ciudad en la ruta Polvorera para después bajar en la Hidalgo y esperar el San Joaquín que la llevaría a casa en la Aquiles Serdán.

Su madre trabajaba a la vuelta del lugar donde fue vista por última vez, pero ese día, ese día le tocó descansar, hecho que la hace pensar que quien se la llevó, ya las había investigado.

“No tengo respuesta de las autoridades, no tengo respuesta de nadie entones aquí estoy en la lucha porque no voy a descansar hasta que mi hija aparezca. Es una esperanza que tengo que la gente la haya visto y más que nada que la ciudadanía sepa que no nada más es mi hija, que somos miles y miles pero desgraciadamente muchos no saben que hay más desaparecidos y pues estamos en la lucha y queremos justicia”, dijo enérgica.

De su investigación no hay avances, dijo pues de forma inicial hubo omisiones por parte de la autoridad.

“Hace 20 años no se hicieron las investigaciones, que pudieron haber servido para encontrar a mi hija y no se hicieron- En México he tenido pistas y se han investigado y otras se han descartado. Aunque ha pasado mucho tiempo no hay que perder la esperanza”.

Cristina recordó también, que tres días después de su desaparición, un hombre la llamó a su casa, voz que lleva clavada en su mente, en la que le decía que su hija no la quería ver y que se encontraba con su hijo. Nunca más volvió a llamar.

“Ahí se perdió mucho tiempo en esa investigación, de que me hablaba él de Carolinas. Como yo no tenía identificador de llamadas”, el lugar no se investigó.

Dado que la desaparición de Adela se dio 7 meses después de la desaparición de Stephanie Sánchez- Viesca “Fanny”, fue descartada su relación.

