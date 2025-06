A 11 años sin Miriam de Ciudad Lerdo: la FGR reabre el caso tras años de silencio

Este 12 de junio se cumplieron 11 años de la desapareció de Miriam Lizbeth Bustamante al salir de casa en el centro de Lerdo. Al no tener pistas que logren dar con su paradero, la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una nueva investigación con datos que la propia familia proporcionó a las autoridades estatales, que no han dado avances en su caso.

Inés, su madre quien no ha parado de buscarla ni un solo día, recuerda que salió de casa a las 11:50 de la mañana, de ese jueves 12 de junio, después de una discusión, por lo que salió únicamente con su celular en mano.

“Yo dije al rato regresa, como cualquier enojo sin importancia, pensé al rato regresa va con una amiga, pero al minuto me surgió la inquietud de buscarla en los alrededores de la casa y no la encontré”, compartió su madre a más de una década de no saber de su hija.