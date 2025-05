98% de avance tiene bulevar Rebollo Acosta; Leticia Herrera hace recorrido de obra

El bulevar Rebollo Acosta lleva un 98 por ciento de avance y para este viernes quedará concluida la colocación de carpeta asfáltica. La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, realizó este jueves un recorrido por el bulevar Rebollo Acosta, acompañada de los directores de Obras Públicas y Sideapa, Juan Salazar y Francisco Escalera Tostado, respectivamente, así como el tesorero municipal, Carlos García González.

Las autoridades anunciaron que se han aplicado 84 mil 570 metros cuadrados en esta obra cuya inversión es de alrededor de 90 millones de pesos, producto de un préstamo de Banobras al Ayuntamiento.

En un lapso de tres semanas quedará concluido el equipamiento como guarniciones, banquetas perimetrales que no había, reforestación y señalización, dijo el director de Obras Públicas, Juan Salazar.

La obra del bulevar Rebollo Acosta parte desde el Lienzo Charro hasta el periférico, según se anunció en enero son 99 mil 673 metros cuadrados. Los trabajos en el bulevar Rebollo Acosta consisten en: Trabajos de reposición de infraestructura hidráulica obsoleta, mejoramiento del sistema pluvial, estabilización de subrasante, y mejoramiento de base hidráulica, suministro y colocación de carpeta asfáltica nueva de 10 centímetros de espesor en 82 mil 908 metros cuadrados y riego de sello en 16 mil 307 metros cuadrados, rehabilitación del sistema de semaforización. Las metas globales son obras de mejora a lo largo de 2 mil 690 metros lineales y 99 mil 763 metros cuadrados totales.

El director de Obras Públicas dijo que en las isletas que cruzan con el bulevar Ejército Mexicano se van a modificar los montículos que tiene el jardín y áreas verdes para poder rehabilitar completamente el sistema de riego y reforestar esa zona.

El director del Sideapa, Francisco Escalera, explicó que ya fueron concluidas las obras al 100 por ciento en cuanto a drenaje sanitario y drenaje pluvial. Para dar solución a las anegaciones, dijo, se hicieron dos sistemas pluviales, el “B” que son rejillas captadoras cerca de la gasolinera y el “A” que tiene una capacidad de 300 litros por segundo de bombeo a la altura del Acueducto que desfoga en el canal Sacramento. Esa misma infraestructura se va a aprovechar para otra obra de drenaje pluvial en Santa Rosa.

“Las calles están pavorosas. A mí me da gusto escuchar que en tres años van a pavimentar todo Gómez. Ojalá y Dios quiera que sí sea. Ya cuando estás allá dentro (en la Presidencia) y ves el flujo, lo que llega de participaciones, el efectivo y entonces dices tu ‘bueno ya no es todo, ya es la mitad y luego ya al rato no es la mitad es una cuarta parte de la ciudad pero bueno mientras se siga trabajando y se siga haciendo pues no estamos cruzados de brazos. Nos restan cuatro meses que no vamos a parar hasta terminar todas las obras programadas y entregar como debe ser”, dijo la alcaldesa.