5 millones de turistas podrían llegar para Mundial 2026 en CDMX

A poco más de un año de la realización del Mundial 2026 en la Ciudad de México, se espera la llegada de cinco millones de turistas, reveló la plataforma digital de alojamiento Airbnb.

Durante una plática sobre la democratización del turismo, Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de la plataforma puntualizó que la cifra de visitantes corresponde a estimaciones hechas por la Secretaría de Turismo federal.

En este sentido, el directivo alertó que la infraestructura hotelera para atender la demanda de turistas que conlleva dicho evento deportivo es insuficiente y la capital del país no cuenta con la capacidad para albergar a tantos extranjeros.

Por ello, Colín resaltó que debido a la capital del país no cuenta con el espacio necesario para arropar a todos los turistas nacionales e internacionales que vendrán a la máxima justa deportiva del fútbol buscarán que los visitantes no solo se hospeden en la zona cercana al Estadio Azteca, si no que también se dispersen por otras zonas consideradas no turísticas como Xochimilco, Tlalpan o incluso la Magdalena Contreras.

"Necesitamos más capacidad de alojamiento, es un hecho... se espera un número importante de viajeros, según la Secretaría de Turismo se esperan cinco millones y al día de hoy no hay esa capacidad", afirmó.

Indicó que tan solo esa cantidad proyectada de visitantes se espera que llegue solo durante el mes que dure el evento deportivo, pero la cifra puede aumentar si se quedan a vacacionar algunos días más en el país.

A su vez, Liliana Herrera, directora de External Affairs de la empresa financiera TALA México resaltó que si bien el país es uno de los principales destinos turísticos de miles de viajeros, la realidad es que la zona del Estadio Azteca no cuenta con la infraestructura para recibir a tantos visitantes.

Airbnb busca ampliar demanda de alojamientos rumbo al Mundial 2026

Sobre este tema, el directivo de Airbnb indicó que la plataforma ya trabaja con el gobierno para que los habitantes de zonas aledañas al estadio abran sus puertas y ofrezcan sus hogares con el fin de aliviar y complementar la infraestructura hotelera tradicional que ya se encuentra en esos rumbos.

Incluso, reveló que en la alcaldía Tlalpan en la denominada Zona de Hospitales ya hay una cantidad importante de Airbnbs ya que la demanda creció tanto para usuarios que buscan estar cerca de sus familiares que se encuentran internados, así como para recuperación médica o incluso para tratamientos médicos.

"Los habitantes son importantes para cubrir la demanda de alojamiento al tiempo que esto genera ingresos para sus familias, y al mismo permite que los viajeros puedan encontrar lugares donde quedarse y generar derrama económica donde se quedan", indicó.

Colín adelantó que la próxima semana se reunirán con colegas de Francia, así como con autoridades locales, para tomar nota de las prácticas que implementaron en París durante los Juegos Olímpicos y con ello ver que se puede replicar en la capital del país.