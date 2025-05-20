5 Malos hábitos financieros que te impiden ahorrar

Afianzar una cultura del ahorro no sólo contribuye a la seguridad financiera, si no también ayuda a enfrentar imprevistos y a protegerse en caso de la pérdida de ingresos. Sin embargo, tan solo el 16.9 por ciento de la población entre 18 y 70 años posee una cuenta de ahorro.

La falta de ahorro depende de una infinidad de factores, como bajos ingresos, desconfianza en las instituciones financieras, preferencia por el acceso inmediato al dinero y otros. Sin embargo, también es posible que sea resultado de la adquisición de malos hábitos financieros.

Para ayudarte a identificar aquellos hábitos financieros que posiblemente te impidan ahorrar aquí se enlistan algunos de los peores.

1. Falta de un presupuesto y metas financieras

¿Te es familiar llegar a fin de mes sin un peso y no saber en qué gastaste tu dinero? La falta de planeación financiera puede afectar tu bolsillo debido al desconocimiento de tu situación. Elaborar un presupuesto te ayudará a visualizar cuáles son las fugas de dinero más importantes y a monitorear tus ingresos.

Empieza por calcular tus ingresos y, antes de descontar gastos, asigna un porcentaje que destinarás al ahorro con el que deberás cumplir. Ponle un nombre: retiro, salud, fondo de emergencia, etc. No nombrarlo puede hacer que lo gastes a la menor provocación. Así también, visualizar tus gastos te ayudará a deshacerte de los innecesarios.

2. Desconocimiento: tarjetas, rendimientos y más

No, tu tarjeta de crédito no es dinero extra. Paga con tarjeta todo aquello que puedas pagar en efectivo en ese momento, incluso si se trata de una compra a meses. Úsala como método de pago al realizar compras online o al salir de viaje. Es indispensable que no solamente pagues el mínimo, si no cubras el monto requerido para no generar ningún interés.

Además, existe la creencia que el ahorro sólo es para personas que perciben un nivel de ingresos alto. No obstante, hay sistemas financieros que permiten abrir una cuenta desde 100 pesos con el fin de obtener rendimientos. Pero ojo, antes de abrir una cuenta, ten presente que los instrumentos estén respaldados por entidades regulatorias mexicanas.

3. Pedir prestado de forma frecuente

Va de la mano con una mala planeación financiera, lo que se traduce en un fuerte impedimento para crearse un ahorro. No significa que los préstamos sean malos, si no, se trata de solicitarlo de forma inteligente, siempre y cuando se cuente con la adecuada capacidad de pago.

Aunque, si el préstamo se solicita para poder liquidar otra deuda, entonces se convertirá en un ciclo del cual será complicado escapar. Por ello, enlista tus deudas y comienza por reducir tus gastos. Prioriza aquellas deudas más pequeñas o las que generen mayor cantidad de intereses y así estarás un paso más cerca de la eliminación de un mal hábito financiero.

4. Gastos impulsivos y gastos hormiga

Antes de adquirir un nuevo producto o servicio, pregúntate si en realidad lo que vas a comprar puede mejorar tu vida de forma relevante o si te hará feliz. Recuerda que lo que compras en realidad lo pagas con tu tiempo, entonces ¿trabajaste durante la quincena o el mes para comprar dicho producto? También se incluyen gastos como salidas de fiesta cada fin de semana o salir frecuentemente a restaurantes. Reflexiona, decide, replantea tu estilo de vida y planea.

En contraste, los gastos pequeños pueden ser incluso mayores que los más grandes. En ellos se incluyen gastos como propinas, comer en la calle, cigarros sueltos, dulces, papitas, café, entre muchas más. Evita gastar en ellos y encuentra alternativas, como preparar tu café matutino.

5. Tener el dinero disponible

Una vez que cae la quincena es posible que el dinero te "queme las manos" por gastarlo, por lo que, para evitarlo, puedes utilizar instrumentos financieros que "congelen" tu dinero por determinado tiempo. De igual forma, existen ciertos instrumentos con apartados, lo que puede ser útil para no despilfarrar tu dinero. Los planes de inversión también son una alternativa atractiva en caso de que sea muy difícil autocontrolarte.

