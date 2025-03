5 lugares cerca de Torreón para recibir el Equinoccio de primavera 2025

El equinoccio de primavera es una época de renovación y equilibrio, y qué mejor manera de celebrarlo que conectando con la naturaleza.

Cerca de Torreón, encontrarás tres espacios naturales únicos donde podrás realizar diversas actividades para recibir la primavera con energía renovada.

VER MÁS ¿Sabías que en la Comarca Lagunera hay dos Pueblos Mágicos? Estas son las actividades que puedes hacer

¿Dónde vivir el equinoccio de Primavera cercano a Torreón?

El Cañón de Fernández

Este parque natural ofrece paisajes impresionantes y una atmósfera de tranquilidad ideal para recibir la primavera. Realiza una caminata, medita o simplemente disfruta del contacto con la naturaleza.

Las Dunas de Bilbao

Un paisaje desértico único donde puedes contemplar la inmensidad del cielo y sentir la energía del sol. Busca un lugar tranquilo para meditar o realizar una ceremonia personal.

Bosque Venustiano Carranza o Bosque Urbano

Los bosques cercanos a Torreón, como el Bosque Venustiano Carranza o el Bosque Urbano, son opciones accesibles para disfrutar de la naturaleza y recibir la primavera. Realiza un picnic, camina entre los árboles o practica yoga al aire libre.

Puerto Noas

Sube al Puerto Noas por el Teleférico de Torreón y contempla la inmensidad de la Comarca Lagunera desde el Santuario del Cristo de las Noas. La vista panorámica te permitirá conectar con el horizonte y sentir la energía renovadora del equinoccio.

Pueblos Mágicos

Si ninguna de estas opciones te convence también podrás visitar los Pueblos Mágicos cercanos a La Laguna, los más cercanos a Torreón son Viesca y Mapimí.

Pero en Parras, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Candela, General Cepeda, Guerrero o Múzquiz, todos en el mismo estado de Coahuila encontrarás actividades perfectas para realizar durante el equinoccio.

VER MÁS ¿Con ganas de un viajecito? Conoce alguno de los Pueblos Mágicos de Coahuila

Estas son algunas de las actividades que no te puedes perder al visitar cada Pueblo Mágico.

¿Qué hacer antes de vivir una experiencia por el equinoccio?

Antes de asistir al lugar que elijas para vivir esta experiencia, planifica tu visita; investiga los horarios de apertura, las rutas de acceso y las actividades disponibles en cada lugar.

Vístete con ropa cómoda y lleva calzado adecuado para caminar en la naturaleza, además, no olvides llevar protector solar, gorra y lentes de sol, y la suficiente agua para mantenerte hidratado durante tus actividades.

Recuerda siempre respetar el entorno, sobre todo si buscas entrar en contacto con la naturaleza; no enciendas fogatas, no ingreses a los cuerpos de agua, no dejes basura y evita dañar la flora y fauna local.

VER MÁS ¿Dónde está Comala en la vida real, el pueblo fantasma de Pedro Páramo?