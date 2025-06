10 cosas que odio de ti: ¿Qué fue del elenco a 26 años de su estreno?

Veintiséis años después de su estreno, 10 cosas que odio de ti sigue siendo una de las películas adolescentes más queridas de todos los tiempos. Estrenada en 1999 e inspirada libremente en La fierecilla domada de William Shakespeare, la cinta lanzó a la fama a varios actores jóvenes que hoy son figuras consagradas… o completamente alejadas de los reflectores.

¿Dónde están ahora los rostros que dieron vida a Kat, Patrick, Cameron y Bianca? Aquí te contamos qué fue del elenco principal.

Julia Stiles (Kat Stratford)

La sarcástica e independiente Kat se convirtió en un ícono feminista adolescente. Tras su éxito, Julia protagonizó Save the Last Dance (2001) y se unió a la saga de Jason Bourne. Aunque se alejó del cine comercial en los últimos años, sigue activa en la industria y ha brillado en series como Riviera. También ha trabajado en teatro y se ha enfocado en proyectos independientes.

Heath Ledger (Patrick Verona)

Su interpretación del enigmático Patrick Verona cautivó al público y fue su gran entrada a Hollywood. Luego vinieron éxitos como Brokeback Mountain (2005) y su inolvidable papel como el Joker en The Dark Knight (2008), que le valió un Oscar póstumo. Su muerte a los 28 años dejó un vacío en el cine y marcó a toda una generación.

Joseph Gordon-Levitt (Cameron James)

Interpretó al tierno Cameron, quien se enamora de Bianca a primera vista. Su carrera fue en ascenso con películas como 500 Days of Summer, Inception, Looper y The Dark Knight Rises. Además de actor, es director, productor y fundador de la plataforma creativa HitRecord.

Larisa Oleynik (Bianca Stratford)

Conocida por la serie The Secret World of Alex Mack, Larisa era una cara familiar para el público juvenil. Tras la película, su carrera fue más discreta, con apariciones en series como Mad Men, Hawaii Five-0 y Pretty Little Liars. También ha trabajado en teatro y cine independiente.

David Krumholtz (Michael Eckman)

El divertido mejor amigo de Cameron se mantuvo activo en comedias como Superbad, Harold & Kumar y la serie Numb3rs, donde tuvo un papel protagónico. Más recientemente, apareció en Oppenheimer (2023) como Isidor Isaac Rabi, reforzando su lugar en el cine de autor.

Andrew Keegan (Joey Donner)

El modelo arrogante y rival de Cameron tuvo una carrera más breve. Apareció en algunos proyectos televisivos, pero en los últimos años llamó la atención por fundar un colectivo espiritual en Venice Beach, California, conocido como Full Circle, que fue descrito por algunos medios como una “comunidad espiritual alternativa”.

Un legado que no envejece

10 cosas que odio de ti no solo fue una comedia romántica más: es una de las pocas películas adolescentes de su época que sigue vigente, tanto por su guion inteligente como por la química entre su elenco. Su famosa escena del poema, escrita y recitada por Julia Stiles, sigue emocionando a nuevas generaciones.

¿Dónde verla hoy?

La película está disponible en Disney+, en calidad 4K y con múltiples opciones de audio y subtítulos, incluyendo español latino.