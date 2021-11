Cher, Donatella Versace, Cyndi Lauper y más famosos celebran libertad de Britney Spears

"WHOAAA, ES LIBRE, LIBRE, LIBRE", exclamó la actriz y cantante Cher en Twitter.

Más reflexiva se mostró en Instagram la diseñadora de moda Donatella Versace.

"La libertad es un derecho humano. Mi corazón está sonriendo por ti, Britney. Felicidades por tu recuperada y merecida emancipación. Te quiero, tus fervientes fans te quieren y el mundo NECESITA tu brillantez. ¡Feliz día de la Britneypendencia!", dijo.

La actriz y presentadora Jameela Jamil también compartió su alegría por Spears, pero lanzó un mensaje de aviso a los seres queridos y los fans de la cantante: "AHORA tenemos que protegerla de los paparazzi y los tabloides que están determinados a llevarla de vuelta al mismo desastre acosándola y acechándola. Ahora tenemos que PROTEGER A BRITNEY", escribió.

La cantante Cyndi Lauper, el músico Olly Alexander (de Years & Years), el presentador televisivo Andy Cohen y las actrices Tara Reid y Nathalie Emmanuel fueron otras de las celebridades que felicitaron a Britney Spears por el fin de su tutela.

best day ever ❤️❤️❤️❤️❤️ we love you so much britney !! https://t.co/g4eNWNth8l

"Hoy es un día para celebrar la liberación de Britney Spears", defendió la cantante Dionne Warwick.

I will see you all at @DOCNYCfest tonight. However, today is also a day to celebrate the liberation of Britney Spears.