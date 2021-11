Britney Spears lanza emotivo mensaje a sus fans tras liberarse de su tutela

Este jueves fue dada la orden por una Jueza de Los Ángeles para que la cantante Britney Spears sea liberada de la tutela en la que estuvo por casi 14 años bajo el control de su padre Jamie Spears, una petición que fue apoyada fuertemente por sus fans, quienes crearon el movimiento #FreeBritney (liberen a Britney).

Ante la noticia de que "La PrIncesa del Pop" fue liberada cientos de fans que estaban reunidos afuera de la sede de la Corte Superior de Los Ángeles reaccionaron alegres lanzando confeti y haciendo cantos para celebrar que la estrella de la música de 39 años podrá tomar sus propias decisiones.

A través de redes sociales la intérprete de "Lucky" compartió un video en el que se puede ver el festejo de sus fans acompañado de un texto dedicado a sus fans:

"¡Buen Dios amo muchísimo a mis fan que es una locura! ¡Creo que voy a llorar lo que resta del día! Es el mejor día de todos, alabado sea el Señor ... ¿pueden darme un Amén?. dijo Spears.

Britney Spears es una de las cantantes más exitosas, a sus 16 años lanzó el tema "Baby One More Time" el cual se convirtió en un éxito global siendo el número uno en más de 20 países incluido Estados Unidos. Tan solo con su primer disco vendió más de 30 millones de copias. En total ha lanzado nueve álbumes de estudio siendo su último trabajo "Glory" del año 2016. Entre sus temas con mayores logros están "Oops!... I Did It Again", "Womanizer", "3" y "Hold It Against Me".