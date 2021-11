'Me fui hacer un análisis', dice Yuri al descubrir que expareja es gay y piden cancelarla en redes

A pesar de que en semanas recientes la atención negativa en la cantante había desaparecido un poco, de nueva cuenta surgieron los comentarios en su contra en redes sociales tras aparecer con "El Escorpión Dorado" en su segmento de Youtube "PelucheEnElEstuche", en donde entrevista a celebridades de diferentes ámbitos mientras conduce un auto por la ciudad.

En su aparición la jarocha se sinceró sobre varios temas, como su religión e incluso enfermedades de transmisión sexual de las que se contagió.

Al momento de hablar sobre sus parejas anteriores, el escorpión la cuestionó sobre si algún ex había resultado ser gay, ante lo que la cantante respondió:

"Si, horrible, horrible, algunos noviecitos. Me preocupé, me fui hacer un análisis".

Además, señaló que no fue una situación agradable: "Se siente feo que la gente que tú quieres o de la que estás enamorada coma papitas con catsup, arroz con popote", dijo.

Luego de que se publicó la entrevista, los comentarios y criticas en redes sociales no tardaron en llegar, al considerar que sus señalamientos eran serofobicos (al miedo irracional que tiene una persona a convivir con otra persona que vive con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y homofoba.

Cada día me caes peor @OficialYuri , simplemente eres una persona inculta, homófoba, serofobica, tú boca no hace más que escupir odio a la comunidad que por muchos años te dio dinero y te puso en el lugar en donde estás. https://t.co/ionCN7egGc

Un novio me salió gay, me preocupé y me fui a hacer un análisis: @OficialYuri

Yuri demostrándonos que se puede cambiar. Pero ella no está dispuesta. pic.twitter.com/u0Db8PLaZM