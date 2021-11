Salud ha detectado a más de 12 mil coahuilenses con diabetes este año

De enero a octubre de este año, subió un 37% el número de casos nuevos de diabetes en Coahuila, una enfermedad que en el estado afecta mayormente a las mujeres y que provoca un deterioro significativo de la calidad de vida, muerte prematura e incremento en los costos de atención y tasas de hospitalización.

Este año y en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el próximo domingo 14 de noviembre, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reporta en la entidad 12 mil 469 nuevos casos de diabetes mellitus, de los cuales 12 mil 392 fueron clasificados en el tipo II (No Insulinodependiente). De estos últimos, 7 mil 204 casos son de mujeres y 5 mil 188 de hombres. También se reportaron 77 casos de diabetes tipo 1 (Insulinodependiente). Son 39 hombres y 38 mujeres.

En el mismo periodo, pero del año pasado, las autoridades de salud federal registraron en Coahuila un total de 7 mil 856 casos nuevos de diabetes tipo I y II.

La cifra se desglosa de la siguiente manera: fueron 7 mil 759 nuevos casos de Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II), de los cuales 4 mil 457 se detectaron en mujeres y 3 mil 302 en varones.

También se contabilizaron 97 casos nuevos de Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I). El sector salud detectó 76 casos en mujeres y 21 en varones.

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad. Destacan por su importancia el insuficiente abasto de medicamentos, equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud, la inaccesibilidad a exámenes de laboratorio, deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo psicológico, nutricional, nula promoción de actividad física, automonitoreo y escasa supervisión de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica.

Señalan que el descontrol metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando en los servicios de salud no se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de grupos con factores de riesgo, aunado a que en la población hay una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes. Lo anterior da lugar a que no se realice un diagnóstico oportuno y a que no se dé la pronta incorporación de los pacientes detectados al tratamiento.