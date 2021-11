Sin uso el 14 % del suelo del Centro de Torreón

Derechero

Ayer, 2:27 pm

publicado por: Roberto Montaño Siller

pues de qué se trata ese plan de desarrollo?.. cuándo un plan de desarrollo está bien cimentado en ser sustentable ( no sólo rentable en ganancias económicas como suelen hacerlo), lejos de crear negocios deberían de hacer esos espacios de lotes baldíos e incluso derrumbar negocios para construir áreas verdes... si!!..AREAS VERDES!!.. eso es lo que necesitamos para que seamos una ciudad sustentable y una ciudad en la que podamos vivir cómodamente no sólo pensando en el lucro de cada rincón. Que no piense así es que sólo busca ganar dinero a costa de chingarse el bienestar de los ciudadanos

