Netflix revela la primera imagen de Lindsay Lohan en su nueva película navideña

Lindsay Lohan está preparando su regreso al cine a lo grande luego de que sus escándalos resaltan sobre su carrera como actriz, en 2022 Netflix estrenará una nueva película de comedia romántica en donde comparte créditos junto al actor de Glee, Chord Overstreet.

El gigante del streaming compartió la primera imagen de la película en la que que puede ver a los dos protagonistas caminando en un ambiente muy navideño, con nieve y luce de colores y ropa abrigadora, Lohan aparece muy sonriente.

La fotografía viene acompañada del texto: "Oh, estar caminando en un invierno maravillo junto a Lindsay Lohan y Chord Overstreet... La producción ya comenzó en la película de comedia romántica navideña sin titulo todavía de esta pareja, en Netflix 2022!".

De acuerdo al portal Just Jared, la trama de la cinta es la siguiente: "Una hereda de hotel malcriada y recién c omprometida (Lohan) sufre un accidente de esquí, con lo que sufre de amnesia total y se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña de clase obrera (Overstreet) y su precoz hija en días previos a la Navidad".

La actriz de Mean Girls de ahora 35 años retomará su carrera para el público familiar, el cual la vio nacer, su última cinta la hizo en el 2019, se trató de una producción de bajo presupuesto de terror "Among the Shadows".

Lindsay Lohan era una de los idolos adolescentes de los años 2000, en donde junto a Hilary Duff, Amanda Bynes y las hermanas Olsen dominaban el cine juvenil. Entre las películas más exitosas de Lohan se encuentran "Herbie: a toda marcha", "Un viernes de locos" y "Juego de gemelas".