Profeco recibe 40 reclamaciones a nivel nacional por el Buen Fin

En el primero de siete días del programa de ofertas El Buen Fin 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concilió con Aeroméxico algunos reclamos de consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja.

Ante el llamado de la Profeco, la aerolínea reconsideró finalmente e incluirá en lo sucesivo, sin cargo extra, equipaje de mano de hasta 10 kg, aún en su tarifa más baja. Con ello, a los consumidores con boleto comprado en tarifa básica se les permitirá abordar con una pieza de equipaje, y en breve la aerolínea modificará en su portal web de ventas los términos de su tarifa.

En cambio, colocó sellos de suspensión a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús por cobro de tarifa básica sin incluir equipaje de mano. Cabe señalar que la medida precautoria impuesta implica el inicio de un procedimiento de infracción a la Ley, pero de ninguna manera quiere decir que se suspenda la comercialización de boletos; esto, para no afectar a los consumidores.

En general, las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) con las que cuenta la Profeco en las principales zonas comerciales del país recibieron solo 40 reclamaciones. De ese total, 31 reclamaciones fueron conciliadas, y las otras se encuentran en trámite. Walmart y/o Nueva Walmart de México y Liverpool, con cinco cada uno, fueron los proveedores con mayor número de reclamaciones, seguidos de Sam’s Club, con cuatro. Soriana y Volaris tienen tres y Viva Aerobús, dos.

Los motivos de las 40 reclamaciones fueron los siguientes: No respeta precio anunciado (9); Cargos adicionales no autorizados (8); Incumplimiento de promoción (5); Incumplimiento de oferta (4); No respeta meses sin intereses (3); Entrega de producto dañado (2); No informa términos y condiciones (2); Negativa a cancelación de compra (2); Negativa a la entrega (1); Negativa a la venta de productos en existencia (1).

Los productos con más reclamaciones fueron: Ropa y zapatos (6), Vuelos / Transporte (5), Alimentos y Bebidas (4), Juguetes (4), Celulares / Tecnología (3), Muebles (2), Electrodomésticos (2), Servicios de Telefonía (2), Blancos (2) y Línea Blanca (2).

Además, se otorgaron 2 mil 200 asesorías a consumidores para realizar sus compras.