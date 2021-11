Valentina Vázquez prepara flechas para viento y lluvia

La lluvia, el viento y el clima cálido, muy peculiar de Cali, Colombia, serán elementos que pongan a prueba a la seleccionada nacional en tiro con arco Valentina Vázquez Cadena, que formará parte de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior 2021, a celebrarse en 14 días en territorio sudamericano.

La arquera regia, compartió que “está preparada para enfrentar las adversidades del cambio de clima”, pues temperaturas que van desde los 30 grados, como máximo, y un mínimo de 18 grados; además de la posible aparición de precipitaciones acompañadas por los vientos característicos en esta época del año, serán todo un reto que superar en la justa juvenil.

“Creo que, en Cali, el clima no estará muy bien. He visto que hay un 90 por ciento de probabilidad de lluvia; estoy viendo qué estrategias voy a utilizar al momento de competir, si hay viento o no, porque ahí el problema será la lluvia, pero nos estamos preparando para esas adversidades”, comentó la deportista juvenil.

Pero no solo el clima será uno de los rivales, también, serán los representantes de los Estados Unidos y Colombia, países que, por su historia deportiva, son de las naciones en obtener los primeros lugares, en esta disciplina.

“Ya me ha tocado competir contra ellos. Con la de Estados Unidos a veces ella me gana, otras veces yo le gano, ambas vamos a estar muy parejas, serán unos duelos muy reñidos”.

Su paso con selección mayor fue en ascenso, pues desde el 2020 quedó como reserva en el equipo femenil de arco recurvo, hecho que le permitió foguearse a nivel internacional en las tres ediciones de las Copas del Mundo de tiro con arco, que se realizaron en Guatemala, Suiza y Francia.

“El tiempo que estuve con selección mayor fue muy bueno, aprendí muchas cosas en las competencias internacionales. Mi primera copa me fue muy bien, quedé en sexto lugar, pero di pelea en cada etapa mundial”.

Uno de los triunfos que recuerda con mucha emoción es la medalla de oro en individual que ganó en el Campeonato Panamericano de la disciplina, que se disputó en marzo, en Monterrey, Nuevo León, resultado que la motiva para poner en alto el nombre de México en el próximo compromiso internacional, que será del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

“Fue una competencia muy bonita, mi primera competencia como mayor y no esperaba esos resultados; además, las condiciones climáticas no eran muy favorables y desde el principio sabía que sería muy difícil”, recordó.

Para llegar en las mejores condiciones físicas, deportivas, mentales, técnicas y tácticas, Vázquez Cadena, se preparó en su natal Monterrey, Nuevo León; sin embargo, a partir del pasado 1 de noviembre se incorporó, junto con la selección de tiro con arco, al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Me siento muy bien entrenando con mis compañeros, porque estamos creando un lazo desde antes, entre nosotros, también, nos ponemos a competir y se sienten los nervios, que podemos trabajar aquí, aunque no serán los mismos que en Cali, todo el entrenamiento en el CNAR nos está ayudando”, indicó.