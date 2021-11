Alcalde de Torreón sin expectativas por Presupuesto de Egresos para 2022

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló que no se cuenta con perspectivas positivas respecto al Presupuesto de Egresos de 2022. Se refirió a la visita que realizó el miércoles pasado a Ciudad de México para acompañar a sus homólogos de otros municipios y de partidos como el PRI, PAN y PRD para exigir un reparto justo de recursos a los ayuntamientos y contra la intención del grupo parlamentario de Morena y sus aliados.

Zermeño Infante indicó que asistió a la Cámara de Diputados a mostrar su "apoyo moral" a sus homólogos de todo el país y a los diputados de oposición en el legislativo, aunque admitió que se nota difícil que existan cambios en el presupuesto debido a la "cerrazón" de los diputados y diputadas de mayoría y que no tienen la intención de generar ninguna modificación en el presupuesto.

"Fue una convocatoria a los alcaldes de todo el país, del PAN, del PRI, del PRD y hubo un evento ahí en San Lázaro, donde hablaron los tres presidentes (partidos) y, bueno, se hizo un planteamiento de apoyo a una propuesta alternativa que están haciendo los tres grupos parlamentarios del Presupuesto de Egresos. Hay una cerrazón de parte de Morena para cambiarle puntos y comas, nada, pero, bueno, moralmente apoyamos la propuesta alternativa que tiene que ver con más recursos a estados y municipios, federalismo, que vuelvan programas como las estancias infantiles y muchos programas que se han cancelado por este Gobierno de Morena", declaró.

Dijo además que, pese a que está por concluir su mandato, se genera en todo caso una preocupación por el futuro de Torreón y de otros municipios que de nueva cuenta quedarán sin recursos para rubros como el fortalecimiento a la seguridad pública, de infraestructura metropolitana y de reactivación económica y salud pública, entre otros rubros de atención a la población.

"Esa es la preocupación y ese es el apoyo que fuimos a dar a México todos los alcaldes, para buscar que se tomen en cuenta las necesidades que debe haber en un presupuesto de egresos", indicó.

'NO PODEMOS QUEDARNOS CALLADOS'

Zermeño admitió que no se ven maneras de modificar la propuesta federal en torno a los egresos en 2022, aunque no por ello se dejará de hacer la denuncia pública al respecto y en un acto de responsabilidad moral de quienes conforman los Gobiernos municipales y estatales del país. "Honestamente, por el comportamiento del presidente y de su partido, yo no la veo (esperanza), pero, bueno, moralmente estamos obligados a decirlo, no podemos quedarnos callados".

Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos 2022 fue aprobado ya en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados; entre las controversias mayores que se han generado al respecto está la colocación de un tope para las deducciones en favor de asociaciones civiles, la obligatoriedad para que jóvenes se inscriban al sistema tributario, así como el de dotar de un mayor control a la autoridad federal en materia de presupuesto público.

Sin expectativas

Señala el mandatario local que acudió a dar apoyo moral a los alcaldes y bloque legislativo de oposición en la Cámara de Diputados. *Zermeño indicó que el próximo presupuesto federal dejará sin mayores apoyos a los Ayuntamientos y los Gobiernos estatales en general. *Afirma que no se cuenta con expectativas favorables para las autoridades locales debido a la "cerrazón" de los legisladores de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.