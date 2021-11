Besos de Alicia marcan la vida de Tony

El comediante Tony Balardi no duda en gritar a los cuatro vientos que es un ganador por dos razones: figurar en MasterChef Celebrity y haber besado a su amor platónico, Alicia Machado.

"Me fui muy satisfecho de este proyecto. Estar en 12 emisiones fue una bendición, un logro enorme. Soy un ganador, gané 12 semanas, ya si hubiera llegado a la final o hubiese ganado, me hubiese muerto a gusto.

"Me di tres besos con Alicia bien ricos. Me ven inofensivo, pero vaya sorpresa que se dieron conmigo. Alicia es una gran amiga, eso de los besos pasó, pero como amigos. Siempre de mi lado hacia ella habrá un gran respeto, esos besos me marcaron para toda mi vida, a nivel personal y a nivel público", dijo emocionado en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Tony, quien salió el pasado viernes porque su platillo, "Chiripazo de la vida", no gustó a los jueces, externó que su paso por el reality show le permitió también que las nuevas generaciones lo conocieran.

"Chavitos desde los ocho años comenzaron a buscarme. Me ha tocado varias veces en la calle que se me acercan niños o jovencitos a pedirme selfies; eso una bendición, conquistar a la chaviza es maravilloso".

El cómico manifestó que gracias a MasterChef Celebrity aprendió a cocinar.

"No sabía nada de la cocina. Sabía hacer huevos nada más. Ahora cocino bien rico, así que cuando gusten comer conmigo, nomás me avisan".

Por otro lado, Tony mencionó que dicho proyectó le permitió en una ocasión enfrentar sus demonios.

"Tuve una vez un enojo, luego me sentía incómodo porque a veces no me hacían caso cuando hacíamos algo en grupo; me divertí mucho y saqué mis demonios cuando me enojé con Paco Zea por interrumpirme", relató.

Tony Balardi tenía que colgar porque debía grabar una entrevista para un programa de TV Azteca, no sin antes agradecer el apoyo que le han dado los laguneros.

"Tengo el privilegio de decir que conozco bien La Laguna... Torreón, Gómez, Lerdo. Recuerdo muchas presentaciones en sus tierras. Espero que me inviten pronto para divertirnos juntos".