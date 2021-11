Movilidad Urbana de Torreón niega alza en tarifas del transporte público

El jefe de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera, señaló que en lo que resta de la administración municipal no serán modificadas las tarifas del transporte público en el municipio. Alegó que dicha determinación requiere de análisis entre diversos frentes que deberán girar en torno a la próxima puesta en marcha del proyecto Metrobús, el cual está previsto para arrancar formalmente en 2022.

Cuestionado por medios de comunicación ayer, el funcionario municipal dijo que pese a que se tienen pendientes como la renovación de unidades, la revisión de las rutas que deben modificarse, así como de la recuperación en los aforos luego de los meses de confinamiento por pandemia, será la discusión en torno al Metrobús Laguna la que deba ser guía en el establecimiento de posibles nuevas tarifas.

De la misma forma, afirmó que el transporte público no puede ser visto como un fenómeno fuera de la esfera social, toda vez que se trata de un servicio a la ciudadanía y que se regula mediante la acción directa de las autoridades municipales y estatales.

"Por este año está descartado, recordemos que desde el año anterior no se vio la viabilidad de dar un aumento… El proyecto Metrobús es un tema que tendrá que arrancar ya, entendemos, el próximo año, y que el tema de analizar la tarifa... Pues sí se tiene que analizar, sí se tiene que aterrizar también el que haya inversión en el transporte público, no se puede ver como un hecho aislado, no se puede ver como un tema que sea únicamente de los transportistas".

Apuntó que en los últimos meses la oficina de Planeación de la Dirección de Movilidad Urbana ha realizado diversos análisis respecto a la viabilidad de modificar las tarifas en el transporte público, pero en todos los casos se ha llegado a la conclusión de que es necesario primero definir la dinámica financiera que detonará el Metrobús, toda vez que se modificarían diversas cuestiones relacionadas a la operatividad y la actualización general del servicio del transporte.

"Ya por parte de esta administración y en lo que concuerda en el área de la Dirección de Movilidad, en el departamento de Planeación, aún no se ve la viabilidad de tener un aumento en la tarifa, tenemos que tener un tema de reestructuración y de renovación del parque vehicular, son temas que están ahí en el tintero", señaló Rivera López.

Por su parte, el Gobierno de Coahuila, mediante la Secretaría de Infraestructura, ha informado en repetidas ocasiones que será el próximo año cuando arranque el proyecto del Metrobús Laguna, luego de que se concluya el modelo de negocios y la construcción de las terminales.

13 PESOS es el costo actual del transporte público (camiones) en la ciudad de Torreón.

No hay cambios

Señalan autoridades municipales de Torreón que no ven condiciones para aumentar tarifas de transporte público. *Esperarán hasta que se inicie con el proyecto Metrobús en 2022. *Deberán ser analizadas las tarifas entre concesionarios, autoridades municipales y del Estado. *Concesionarios además deberán renovar su parque de unidades. *El próximo año habrá también cambio de administración municipal; llega el alcalde Román Cepeda.