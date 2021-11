John Legend firma con Universal y lanza tema navideño

John Legend ha firmado con Republic Records, anunció el sello. Esto inicia otro renacimiento creativo para la superestrella ganadora de 12 premios Grammy.

"Estoy emocionado de asociarme con Republic Records en este próximo capítulo de mi carrera", dice Legend en un comunicado.

"Ha sido maravilloso trabajar con todos en el sello. Estoy encantado de llevar este nuevo viaje artístico y creativo con ellos y espero compartir nueva música con la gente pronto", agregó.

La presidenta de Republic Records, la creativa de la costa oeste, Wendy Goldstein, comentó: "Simplemente no hay nadie como John Legend. Es la superestrella consumada del siglo 21 cuyo impacto en la cultura y el mundo en general solo continúa expandiéndose. Nos sentimos muy honrados de unir fuerzas con él mientras lanza esta próxima era con algunas de sus melodías más poderosas hasta el momento".

Para conmemorar la ocasión, Legend ha entregado un nuevo sencillo navideño titulado You Deserve It All.