Hocus Pocus 2 inicia rodaje y así luce Sarah Jessica Parker como bruja

En redes sociales circulan imágenes tomadas desde el set de rodaje montado en la ciudad de Newport, en el estado de Rhode Island.

La actriz Sarah Jessica Parker fue captada durante las filmaciones de la nueva película vestida nuevamente como “Sarah Sanderson”, una de las brujas que forman el trío protagónico de esta saga de terror infantil junto a las interpretadas por Bette Midler y Kathy Najimy.

Sarah Jessica Parker sighting on the set of Hocus Pocus 2 in Newport, RI - I know @amybruni is going to love this! #hocuspocus #sjp #newportbuzz pic.twitter.com/d60DnPRi7l