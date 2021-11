Tec de Monterrey alista el Encuentro Biotec 2021

Por sexto año consecutivo, el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna realizará el Encuentro Biotec, un espacio para profundizar y dar a conocer las diferentes áreas de la Biotecnología, sus avances y aplicaciones, así como el potencial crecimiento económico a través de ella.

La iniciativa surgida de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tecnológico de Monterrey (IATEM), la Sociedad de Alumnos Biotec y el Campus Laguna, se llevará a cabo de manera virtual los días 17 y 18 de noviembre.

Andrea Caballero Acosta, presidenta del comité organizador y alumna del séptimo semestre de Ingeniería en Bionegocios, comentó que el evento se realizará por segundo año consecutivo en línea y sin costo alguno, solo con previo registro en la liga Bit.ly/EncuentroBIOTEC2021

"Se tomó la decisión de hacerlo en línea aún por la pandemia y para traer exponentes de otros países y otros estados de México. Hablaremos de biomateriales, el uso industrial del cáñamo, uso de ciencias ómicas, desarrollo de bioproductos, nanotecnología, bioinformática, biotecnológica de alimentos, la innovación y la parte comercial de la biotecnología", expresó.

Comentó que el objetivo que este año persigue Biotec es el de divulgar la biotecnología, pues consideró que es "nuestra oportunidad de construir y liderar un mundo más sustentable".

La presidenta aseguró que como en años anteriores, BIOTEC contará con la participación de investigadores nacionales e internacionales líderes en esta disciplina. BIOTEC 2021 Liderando el Futuro contempla 10 conferencias y un taller.

La inauguración del evento se realizará a las 14:00 horas del miércoles 17 de noviembre y media hora después se iniciarán las actividades con la primera conferencia a cargo del doctor Germán Plascencia Villa, profesor de la Universidad de Texas en San Antonio, quien abordará el tema "Estrés oxidativo en procesos de neurodegeneración".

Durante la tarde se realizarán cuatro pláticas más, a las 15:15 horas "Uso de Ciencias Ómicas para el desarrollo de nuevos Productos. Totoaba, un caso de éxito" a cargo de la doctora Rocío Alejandra Chávez Santoscoy y a las 17:00 horas "Hemp Initiative for Industrial Use" por el doctor Babu Valliyodan, profesor de la Lincoln University of Missouri.

Finalmente, a las 18:00 horas, Fernando Chávez Cárdenas de Grupo Versa, compartirá el tema "La Biotecnología en el control biológico de plagas: un overview en Bacillus thuringiensis" y a las 19:00 horas, el Dr. Ashutosh Sharma, director de Departamento Regional en el Tec de Monterrey Campus Querétaro, abordará el tema "Micropropagación comercial: estado actual y oportunidades en México".

El jueves 18 de noviembre el día de trabajo comenzará a las 11:30 horas con el taller "Primer design: Clave para la amplificación de secuencias de interés" a cargo de la doctora Cynthia González, quien es profesora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el área de Bioingeniería en Campus Chihuahua.

Posteriormente, se dará inicio al ciclo de cinco conferencias, a las 14:00 horas con el doctor Heber Gamboa Meléndez de Thermofisher Francia, quien compartirá el tema "Ingeniería metabólica en la levadura Yarrowia Lipolytica para la síntesis de moléculas de interés biotecnológico".

A las 15:00, el doctor Daniel Alberto Jacobo Velázquez hablará sobre "Los alimentos funcionales: Una oportunidad para bioemprender e impactar positivamente a la sociedad" y la doctora doctora Grissel Trujillo de Santiago compartirá a las 17:00 horas el tema "El orden en el caos y su uso en bioimpresión 3D". Ambos son profesores e investigadores del Tec de Monterrey.

Finalmente, el segundo día de trabajo concluirá con la plática del doctor Alejandro Zepeda Pedreguera de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien compartirá a las 18:00 horas las "Ventajas y desventajas de la aplicación de la nanotecnología en la Biotecnología" y el doctor Rafael Argüello Astorga, hablará a las 19:00 horas de "Innovación biotecnológica: De la teoría a la práctica".

Adria Imelda Prieto, directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el Tec Campus Laguna, destacó que en esta edición se abordan temas sobre cómo patentar investigaciones relacionadas con la biotecnología que puedan detonar un emprendimiento en los participantes.

"En esta edición se verá mucho el tema patentes, muchos de nuestros alumnos trabajan en los laboratorios, pero ellos también son capaces de crear nuevos procesos, nuevos productos o nuevos servicios desde la biotecnología, entonces queremos proponer que los alumnos vean propuestas de gente que ya lo ha logrado y que a lo mejor una sola técnica que desarrollaron ha sido capaz de impactar muy fuertemente la industria".

El Encuentro Biotec es organizado por los alumnos de Ingeniería en Bionegocios del Campus Laguna con el respaldo de la Asociación IATEM y la misma Escuela de Ingeniería y Ciencias, pero su directora destaca que la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar el evento les brinda importantes competencias para su desarrollo.

"Los alumnos amplían su conocimiento sobre biotecnología que tiene diferentes áreas de aplicación en la medicina, agro, alimento, farmacéutica, el medio ambiente, entonces el encuentro les aportar las principales novedades en estas áreas y otra cosa es el networking que generan con investigadores, además de competencias de liderazgo y organización de evento como este".

Para tener más información sobre los ponentes y el proceso de registro y visualización el comité organizador pone a disposición los contactos el celular (871) 141 5961, la cuenta de correo electrónico [email protected] y sus página en Facebook e Instagram @biotec.itesm. Para participar en el evento y obtener una constancia de participación el registro es obligatorio.