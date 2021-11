Placas en Coahuila contarán con nueva tecnología por seguridad, adelanta gobernador

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, adelantó que las nuevas placas vehiculares del año que entra contarán con un lector, el cual servirá para garantizar la seguridad, pues permitirá identificar unidades o personas involucradas en un delito.

"Vale la pena modificar el formato de las placas con lectores y además con las cámaras de video inteligentes que nos ayudan a la identificación de rostros y vehicular, y entre más tecnología podamos tener para que dentro del diseño de las placas se pueda obtener una mejor identificación, lo vamos a hacer", dijo.

Lo anterior dado los acuerdos que se tomaron en la reciente reunión que tuvo con los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Nuevo León, Samuel García.

"Se tuvieron varios acuerdos interesantes, yo creo que la actualización del padrón del control vehicular, en materia de seguridad, que ya en la revisión, la evaluación que se hizo, varios de los delitos son cometidos con unidades que no portan o no están actualizadas sus láminas, y sobre todo en el caso de Nuevo León, que no se cambiaba, no se refrendaban por un compromiso que se había hecho con la sociedad".

El gobernador reiteró que ahora las placas ya traen código de barras o lector que permite tener con las cámaras de videovigilancia o con los arcos que tienen proyectado colocar en los tres estados para tener un mayor control a la entrada y salida de sus fronteras, pero que subrayó que se tendrá que actualizar el padrón.

TAMBIÉN LEE: Gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas homologan seguridad

"En el caso de Tamaulipas y Coahuila, teníamos que iniciar para el año que entra el canje de placas y que Nuevo León, trataría de ajustarse en un canje de placas y actualización del padrón vehicular".

Especificó que en el tema del gobernador de Tamaulipas presentó un proyecto de instalar casetas que albergaran a policías de los distintos órdenes de Gobierno, lo que permitirá tener un mayor control en las carreteras que van hacia la frontera, una mayor seguridad y tranquilidad, por el tema de las desapariciones.

"En el caso de Coahuila, no tenemos esa problemática, sin embargo ese fue uno de los acuerdos".

Asimismo, dijo que acordaron solucionar la problemática que tienen las tres entidades en la compra de armas y capacitación de las corporaciones policíacas, pues las nuevas reglas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, cambió el formato para la adquisición de armas, y quedaron de abordarlo con la Federación, para que se les regrese al proceso que se tenía, pues con este se tarda hasta año y medio para comprar armamento y la necesidad de contar con las armas es mucha.

"Somos tres estados combatiendo a los delincuentes".

Riquelme Solís expuso que su homólogo de Nuevo León, comentó que se iba a poner de acuerdo con la cuarta región militar para ver la viabilidad de poder tener en Colombia un resguardo para las fuerzas del orden y que les permita tener una mayor certidumbre en ese espacio en donde el planteamiento de la evaluación que se hizo en ese momento es que algunas personas desaparecidas que se dieron entre los tramos carreteros de Nuevo León y Tamaulipas.

"Nos sumamos a lo que nuestras fronteras puedan aportar para mantener la seguridad que hasta ahora hemos garantizado a pesar de los enfrentamientos con bandas delincuenciales que se han dado".

Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó esta mañana un evento de entrega de pavimentación en el municipio de Francisco I. Madero, en donde declaró lo anterior.