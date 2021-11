¿Quién es Kim Morgan, la mujer que se casó con Guillermo del Toro?

La pareja de Guillermo del Toro, Kim Morgan, no es mediática, pero conoce los caminos del cine.

Ha escrito para las publicaciones "The New Beverly", "Sight & Sound", "Playboy" y "Los Ángeles Review of Book".

Recientemente un texto suyo salió acompañando un filme de The Criterion Collection. Fue presentadora de películas en Turner Calssic Movies.

Fue jurado de cortos en Sundance y co directora invitada en el Festival de Cine de Terullide en 2014.

Fue escritora de "El cuarto prohibido", cinta de comedia y misterio, de 2015, y el corto de misterio "Seances".

En 2017 conoció a Del Toro. Ahora son esposos.

